Sportif AŞ'de yenilik: Galatasaray'dan 12 üye hamlesi
Galatasaray Kulübü'nde Sportif AŞ Genel Kurulu'nun üye sayısı 7'den 12'ye çıkarıldı. Dursun Özbek başkanlığındaki kurulda ikinci isim Erden Timur oldu.
Galatasaray Kulübü'nde futbolun yönetildiği masa resmen 7'den 12 kişiye çıkarıldı. Başkan Dursun Özbek'in daha güçlü bir ekip oluşturmak adına aldığı bu karar dün resmen yürürlüğe girdi.
23 Ekim'de duyurulan bu gelişme önceki gün gerçekleşen Sportif AŞ Genel Kurulu ile start aldı. Galatasaray'da futbolun yönetildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda sarı-kırmızılı camianın yakından tanıdığı önemli isimler yer aldı.
Hürriyet'in haberine göre, Dursun Özbek'in başkanlığını yapacağı listede 2. adam yani başkan vekili yine Erden Timur olacak. Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan, Sportif AŞ'de 2. Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan yer aldı.
EKİP GÜÇLENDİ
Özbek, bağımsız üye olarak ekibine önemli iş insanlarını dahil etti. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile birlikte iş insanları Nihat Kırmızı, Maruf Güneş, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov yer aldı.
İŞTE SPORTİF A.Ş'NİN YENİ YÖNETİMİ
Dursun Özbek
Erden Timur
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Eray Yazgan
Can Natan
İbrahim Hatipoğlu
Maruf Güneş
Nihat Kırmızı
Mustafa Aktaş
Fatih Demircan
Emin İmanov
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