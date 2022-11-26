Sportif AŞ'de yenilik: Galatasaray'dan 12 üye hamlesi

26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:43

Galatasaray Kulübü'nde futbolun yönetildiği masa resmen 7'den 12 kişiye çıkarıldı. Başkan Dursun Özbek'in daha güçlü bir ekip oluşturmak adına aldığı bu karar dün resmen yürürlüğe girdi.

23 Ekim'de duyurulan bu gelişme önceki gün gerçekleşen Sportif AŞ Genel Kurulu ile start aldı. Galatasaray'da futbolun yönetildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda sarı-kırmızılı camianın yakından tanıdığı önemli isimler yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Dursun Özbek'in başkanlığını yapacağı listede 2. adam yani başkan vekili yine Erden Timur olacak. Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan, Sportif AŞ'de 2. Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan yer aldı.

EKİP GÜÇLENDİ

Özbek, bağımsız üye olarak ekibine önemli iş insanlarını dahil etti. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile birlikte iş insanları Nihat Kırmızı, Maruf Güneş, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov yer aldı.

İŞTE SPORTİF A.Ş'NİN YENİ YÖNETİMİ

Dursun Özbek

Erden Timur

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Eray Yazgan

Can Natan

İbrahim Hatipoğlu

Maruf Güneş

Nihat Kırmızı

Mustafa Aktaş

Fatih Demircan

Emin İmanov