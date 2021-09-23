Şenol Güneş'le yollar böyle ayrıldı, işte Altıntop ayrıntısı!

23 Eylül 2021 Perşembe, 08:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımlarda yeni bir yapılanma için düğmeye bastı. Öncelikle yönetimde görev değişikliğine gidildi. Selim Soydan'ın yerine milli takımların sorumluluğu Hamit Altıntop'a verildi. Altıntop da hemen kolları sıvayıp, yeni teknik direktörü buldu ve pazartesi günü de medya önünde Kuntz ile imzalar atıldı

TFF yönetimi ile Şenol Güneş arasındaki ilişkiler dalgalı bir seyir izledi. Takımın başarılı olduğu dönemlerde Güneş'in sadece başkan Nihat Özdemir'i muhatap görmesi, diğer yöneticiler arasında rahatsızlık yarattı. Kamuoyunda beklenti milli takımlardan sorumlu yönetici pozisyonuna Hamit Altıntop'u gelmesiydi.

Ancak Güneş, yaşça kendisinden çok küçük olan Altıntop'u "Ben buradayken ne gerek var" diyerek, refüze etti. Başkan Nihat Özdemir de bunun üzerine daha kıdemli olan Selim Soydan'ı görevlendirdi. Soydan bu görevde sadece şeklen yer aldı. Çünkü Güneş, görevde bulunduğu sürece Soydan'a çok fazla danışma ihtiyacı duymadı.

Şenol Güneş, göreve geldikten sonra kendi ekibini kuramadı. Üç büyüklerde üst düzey futbol oynamış bazı isimleri ekibine almak istese de "Trabzon'da tepki çeker" diye vazgeçti. Güneş, bunun yerine Bayram Bektaş'ı tercih etti. Üstelik Bektaş'ı, Kayserispor'a hoca olarak gidip ayrıldıktan sonra da ekibine geri aldı. Bu da TFF içinde şaşkınlıkla karşılandı.

EURO 2020 finalleriyle birlikte ilişkiler değişmeye başladı. Alınan başarısız sonuçlardan sonra Güneş, yöneticilerle aradaki mesafeyi kaldırmaya yönelik hamleler yaptı. Fakat iş işten geçmişti. Hamit Altıntop, medyaya da yansıyan yönetim kurulu toplantısında Güneş'in takımı korkak oynattığını açık açık söyledi. TFF yönetiminde, EURO 2020'deki başarısızlığın nedenlerini basın toplantısında da açıklayamayan Güneş'in bunun birebir veya küçük gruplar halinde görüştüğü gazetecilere verdiği bilgilerde faturayı futbolculara çıkardığı kanaati oluştu.

BELÖZOĞLU'NU ALMAYA ÇEKİNDİ

Güneş, daha önce yapmadığını EURO 2020'den sonra hayata geçirmek istedi. Emre Belözoğlu'nu teknik heyetine almayı istediğini resmen duyurdu. Ancak görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Medyaya yansıyan haberlerde Belözoğlu'nun 6 kişilik ekibiyle gelmek istemesi nedeniyle Güneş'in veto ettiği bilgisi vardı. Bunun da etkisi vardı ancak vetonun gerçek nedeni Trabzon şehrinde Belözoğlu'na karşı oluşan tepkiydi. Güneş, bu tepkileri göze alamadı.

Şenol Güneş, milli takımın altyapısıyla da yeterli şekilde ilgilenmedi. Bunun nedeni de buralarda çalışan teknik adamlarla geçmişten kaynaklanan çeşitli nedenlerle ilişkilerinin iyi olmaması. Bu yüzden de başta U21 A Milli Takım olmak üzere diğer takımlarla gerekli koordinasyon ve iletişim sağlamadı.

BAZI OYUNCULARI AYRI ÇALIŞTIRDI

2022 Dünya Kupası elemelerinde 2-0 öndeyken 2-2 biten Karadağ maçı büyük şok yarattı. Şenol Güneş de yaşadığı hayal kırıklığını ilginç bir şekilde takıma yansıttı. Güneş, Hollanda maçı öncesi idmanlarda bazı futbolcuları ayrı şekilde çalıştırdı. Bu da takım içinde hoşnutsuzluğa neden oldu.

Nihayetinde aradaki ipler Hollanda karşısında alınan 6-1 yenilgiyle artık kopma noktasına geldi. Güneş, hezimete rağmen görevini bırakmak istemedi. Çünkü, Norveç'i yenmesi halinde en azından play-off oynama hakkı elde edebileceğini düşünüyordu. Fakat TFF yönetimi, devam etmek istemedi. Artık konuşulması gereken konu ayrılığın nasıl olacağıydı.

'İndirim yapan tek hocayım'

Şenol Güneş'in sözleşmesi şu şekildeydi: Eğer istifa ederse tazminat alamayacaktı. TFF görevden alırsa, kalan görev süresininde elde ececeği kazancın yarısını alma hakkına sahipti. Kalan görev süresinde Güneş, 30 milyon lira daha hak ediyordu. Sözleşme gereği görevine son verilirse bunun yarısı olan 15 milyon lirayı tazminat olarak alacaktı. Yapılan görüşmeler sonucunda Güneş, alacağında 2.5 milyon lira daha indirim yaptı. Ve taraflar 12.5 milyon liralık tazminat karşılığında yolları ayırdı. Güneş, ayrıldıktan sonra dost meclislerinde 2.5 milyon lira indirim yaptığını belirterek, milli takımlarda görev alıp tazminatında kesinti yapan ilk hoca olduğunu anlattı.

Kaynak: Ajansspor