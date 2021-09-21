TFF'nin Stefan Kuntz ile imtihanı!

21 Eylül 2021 Salı

Ulusal futbol takımı, özellikle de Türkiye gibi, futbolu hayat-memat meselesi olarak gören toplumlar için kırmızı çizgidir.

Ülkenin en önem sembolüdür.

Ve işte o sembolün başına Alman teknik direktör Stefan Kuntz getirildi. Hayırlı olsun. Ancak TFF’nin, daha doğrusu federasyonun milli takım ‘aklı’ Hamit Altıntop’un Kuntz ısrarı açıkçası ilk bakışta çok doğru gelmedi futbol dünyasına.

Öyle ki, Türk futbolunun yaşayan efsanesi Mustafa Denizli bile üstü kapalı olarak eleştirdi bu tercihi, “Demek ki, federasyon Türk milli takımların başına geçecek kalitede birini bulamadı” sözleri ile. Keza Fatih Terim ve Abdullah Avcı da çok beğenmediklerin ifade ettiler mecazi ifadelerle Kunt tercihini. Yıllarını futbola veren hiçbir futbol insanını içine sinmemiştir Stefan Kuntz! Peki TFF Kuntz’u niye istedi? İlk bakıldığında 58 yaşındaki Alman teknik direktörün Bundesliga deneyiminin olmadığını görüyoruz. Buna karşılık Alman milli takımının 21 yaşaltı ekibi ile 2 kıta şampiyonluğu var, daha çok yetiştirici, seçici bir görüntü çiziyor. Eğer Kuntz tercihi Türk futbolunun yeniden yapılanması için uzun bir plan proje dahilinde yapıldıysa saygı gösterilebilir. Ne var ki, Türkiye’nin Almanya gibi müthiş bir alt yapı havuzuna, benzer seviyede yüzlerce yıldız adayına sahip olmadığı da unutulmamalıdır.

Ayrıca, milli takımın Norveç maçının kazanılması halinde 2022 Dünya Kupası finalleri şansı varken yapılan bu tercih ‘ya tutarsa’nın futboldaki karşılığı gibidir! Kuntz’un, mevcut kadroda ve milli takım aday havuzundaki isimleri tanıması, Ekim ayı başına kadar ideal bir milli takım seçmesi, çok gerçekçi değildir! Oysa futbolu bilen bir TFF yönetimi olsaydı, şu kısa süre için deneyimli Türk teknik direktörlerden kurulu bir geçiş yönetimi oluşturur, G.Saraylısı, F.Bahçeli, Beşiktaşlısı ve de Trabzonsporlusunun desteğini alır Norveç ve elemelerdeki 3 maçı geçer, sonra da isimler üzerinde en doğru kararı verirdi. Kunt tercihi acelece bir seçimdir. Hele hele milli takımın başında hiç bir yabancı teknik adamın başarılı olmadığını düşünürsek vay halimize! Derwall, Piontek gibi Türk futbolunun yeni baştan kurgulayan isimlere dayanamayan, Hiddink’in arkasından teneke çalan, G.Saray ve Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamış Lucescu’ya, “demans” diyen futbol camiası, bakalım Kuntz’a ne kadar dayanacak! Bu tercihi yapan TFF yöneticilerine ve Altıntop’a bir hatırlatma yapmakta fayda var. Unutmayın ki, “Aradığınız şeyi baktığınız en son yerde bulursunuz.” Ayrıca Kuntz ismine karşı çıkan TFF yönetim kurulundaki isimleri de kutlarız. Her ne kadar sözlerini dinletemedilerse de, Norveç maçı sonrası Nihat Özdemir’e, “Söylemiştik sana başkan” deme kartını şimdiden ceplerine koydular! Unutulmasın ki, MHK’siyle, PFDK’sıyla, Tahkim’iyle tel tel dökülen TFF, eğer Kuhtz sınavını geçemezse, sinirlenen kesim sadece futbol dünyası olmayacak, seçici makam da , “Ama yeter” diyecektir!