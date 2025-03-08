Şenol Güneş'ten istifa yanıtı: 'Taraftarı mutlu edecekse...'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 23:07

Güncelleme: 08.03.2025 - 23:37

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'a mağlup oldu.

Bordo-mavililer rakibine 2-1 kaybederken ligde iç sahada 5 maç sonra puan kaybetti. Hatayspor ise bu sonuçla ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş 90 dakikayı değerlendirdi.

Şenol Güneş maça ilişkin, "Üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu bunu yaptık gibi konuşmaya gerek yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum. Şartlar ne olursa olsun Hatayspor'u yenebilecek kapasitemiz var. Top kullanırken acele ettik" dedi.

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eksiklerimizi daha az yapsaydık maçı kazanabilirdik. Hatalarımız ve eksikliklerimiz oldu. Başarılı olamadık. Bunun sorumlusu benim. Yönetim elinden gelen gayreti gösterdi. Oyun kötü gittikçe telaş fazlalaştı, acele ettiğimiz dönemler oldu. Bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Enteresan bir maç oldu, üzgünüz."

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili Şenol Güneş soruyu şöyle yanıtladı:

"Elimizdeki oyunculardan geçen haftadan beri sakatlığı olanlar var. Zubkov ayrı çalıştı. İlk yarıda ağrısı olduğunu söyledi. Oyun da kenardan ortaya sıkışınca bulunduğu dönemde iyi oynadı. Aynı durumda olan Banza'da antrenman eksikliği vardı. Yine aynı şekilde sakatlıktan dönen 3 oyuncumuz vardı. Cham baskı altında veya telaşlı, kendi oyunun çok altında oynamak durumunda kalınca bizim için talihsizlik oldu. Mendy'nin oyuna ofansif etkisi az olunca Ozan'ı oyuna katmak istedik. Değişikliklerin etkisinin az olması bu eleştirileri getirir."

İSTİFA YANITI

Şenol Güneş, basın toplantısında taraftarın istifa tepkisinin sorulmasının ardından, "Taraftardan özür diliyoruz. Böyle bir maç başımıza geldiği için, bu sonuç onları üzmüştür. Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmak durumu değiştirmiyor. O tip işlere karar vermek için başkan ve yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru kararı veririz. Öyle bir sorunumuz yok. Ama geldiğimden bu yana başkan ve yönetim elinden geleni gösterdi. Yönetimden kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Saha sonucu kötüyse sorumlusu benim. Kendimi koruyacak bir karar almam, yönetimi koruyacak karar alırım. Taraftarı mutlu edecekse de alırım" yanıtını verdi.