Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: '4-3 galip olmamız gerekirken...'
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray karşısında galibiyete yaklaştıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi. Güneş, "4-3 galip olmamız gerekirken 4-3 kaybettik" dedi.
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, gol düellosuna sahne olan maçta Galatasaray'a kaybetti.
Sarı-kırmızılıların 4-3'lük galibiyetle tamamladığı maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş 90 dakikayı değerlendirdi.
Maça ilişkin Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. İlk 10 dakika sahamızda kaldık ve golü yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü ele aldık. Deplasmanda bir takım olarak bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Pozisyonlar da bulduk. 4-3 galip olmamız gerekirken 4-3 kaybettik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi" dedi.
"KAYBETMEYİ GEREKTİREN POZİSYONLAR DEĞİL, ÜZGÜNÜZ"
Güneş sözlerine şöyle devam etti:
"Oyuncularımın oyunundan memnunum. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar. Savunmada hatamız var. Oyuna dönmede sorun yaşadık. Son gol talihsiz. Kazanıp içeriye girip puanlar toplamak durumundayken mağlup olduk. 'Böyle oynadıktan sonra yenemyeceğimiz takım yok dedim' oyunculara. Talihsizlik de var kabul etmek lazım. Kaybetmeyi gerektiren pozisyonlar değil, üzgünüz."
Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı:
"Edin Visca elinden geleni yaptı. İlerideki oyuncularda Dragus'u aldık. Banza'yı çıkartabileceğimiz pozisyon yoktu. Nwakaeme iyiydi. Ozan ve Cham iyiydi. Serdar ve Eren'de sıkıntılar oldu. Diğer oyuncular olumluydu. Değişiklik yapmamıza rağmen gol yedik. Koyduğumuz oyuncular kadar oynayan oyuncuların da verimi önemli. Pozisyonlar bulduk. Oyun olarak eleştirilecek bir şey yok. Pozisyon hataları var. Bu kadar emeğin karşılığında sonuç almamız gerekiyor."
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