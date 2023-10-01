Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki: 'Bu kadar üstümüze gelmenizin anlamı yok'

Yayınlanma: 01.10.2023 - 21:45

Güncelleme: 01.10.2023 - 21:45

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibinin 10 kişi kaldığı maçta 2-0 kazandı.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"YAYINCI KURULUŞA GÜVENMİYORUM"

Beşiktaş teknik direktörü mücadele sonrası; "Kazandığımız için biz mutluyuz, sizi bilmem ama biz mutluyuz. Kurum olarak size (yayıncı kuruluş) güvenmiyorum. Yayıncı kuruluş maçta atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa söylenecek bir şey yok. Camiayı çok güzel işliyorsunuz. Maşallahınız var. Bu kadar üstümüze gelmenizin bir anlamı yok. Afrika maçları var, başka şey var. Bugün maç var, Afrika maçları devre arasında" dedi.

"YAYINCI ANLAYIŞINI BİR TARAFLI KULLANMAYIN"

Şenol Güneş sözlerinin devamında; "Yayıncı anlayışını bir taraflı kullanmayın. İnsanların bağlı olduğu kurumlara güvenmek ister. Ben güvenmiyorum. Seyahatler, programlar... Üç günde bir maç yaparken, bir de gidip geliyoruz. Kaybettiğimiz iki maçın travması var, o da doğru. Bundan nemalanmak isteyenlere de sakın izin vermeyin" açıklamasında bulundu.