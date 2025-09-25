Sera Sayar Türkiye triatlon tarihine geçti

Türkiye’nin en başarılı Ironman triatletlerinden Sera Sayar Yakimovic, olağanüstü bir geri dönüş hikâyesine imza attı. 2 bin 700 sporcunun katıldığı Ironman Emilia Romagna yarışını 9 saat 09 dakika 51 saniyede tamamlayan Sayar Yakimovic, kadınlar genel klasmanda 2’nciliği elde ederek Türk triatlon tarihinin en hızlı kadın derecesine ulaştı. Bu performans, dünya çapında elit seviyede kabul edilen bir başarı olarak kayda geçti. Dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışı olarak bilinen Ironman’de sporcular 3,8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42,2 km koşuyu aralıksız tamamlıyor.

Sera Sayar Yakimovic, geçtiğimiz yıl aynı dönemde Ironman Talinn’de genel klasman liderliğini sürdürürken yaşadığı kaza sonucu ayağını kırmış ve ameliyat olmuştu. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından, tam bir yıl sonra başarılı sporcunun kendi en iyi derecesini 33 dakika geliştirerek kadınlar genel klasman 2’nciliğine uzanması ‘Büyük bir geri dönüş’ olarak değerlendirildi. Daha önce triatlonun zirvesi kabul edilen Ironman Dünya Şampiyonası Kona’da kürsüye çıkan Sayar Yakimovic, bu başarısıyla bir kez daha Türkiye triatlon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Antrenörü ve eşi Ruso Yakimovic de yarışta 8:50’lik derecesiyle kendi yaş grubunda 4. oldu. Böylece çift, aynı sahnede elde ettikleri başarıyla Türkiye triatlonuna ilham verdi.

Sera Sayar Yakimovic elde ettiği derecesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl bu tarihlerde yürüyemiyor bile olduğumu düşününce, yeniden bu sahnede olduğum için hâlâ inanılmaz bir minnettarlık yaşıyorum. 1 yıl önce yaşadığım kaza ve ameliyatın ardından, yeniden sahalara dönmenin hayali bile zordu. Ancak azim ve sevdam beni buraya taşıdı: 33 dakika daha hızlı bir hedefle, kadınlar genel klasmanında 2’nci olarak kariyerimin en anlamlı geri dönüşünü gerçekleştirdim. Türk bayrağını dalgalandırmaktan ve bu güzel sporu yapan herkese örnek olmaktan gurur duyuyorum. Bu başarı, ekip çalışmasının, eşimin ve antrenörümün bana inancının somut bir karşılığıdır” dedi.