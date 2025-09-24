Bodrum Yarı Maratonu’na 23 ülkeden 2100 sporcu katılacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 13:43:00
Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 3–5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 3–5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kayıtların sona ermesiyle birlikte organizasyona 23 farklı ülkeden toplam 2100 sporcu katılacak. Böylece Bodrum, bu yıl da hem yerli hem yabancı koşucuları ağırlayarak uluslararası bir buluşma noktası olacak.

ULUSLARARASI KATILIM

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen organizasyonda 23 ülkeden gelen 2100 koşucu, Bodrum’un eşsiz atmosferinde buluşarak farklı kültürlerden sporcularla aynı parkuru paylaşacak. Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Brezilya, Polonya ve Belarus’tan atletler de yarışta yer alacak. Bu özelliğiyle Bodrum Yarı Maratonu, yalnızca sporun değil, kültürler arası buluşmanın da adresi olacak.

FESTİVAL ATMOSFERİNDE SPOR

Üç gün boyunca sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir şehir festivali olacak Bodrum Yarı Maratonu; müzik, sosyal etkinlikler ve buluşmalarla tüm katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Yarışçılar, Bodrum Kalesi’nden marinaya, beyaz evlerin süslediği dar sokaklardan sahil şeridine kadar kentin simgeleriyle iç içe parkurlarda koşacak.

3 PARKURDA HEYECAN

5 Ekim Pazar sabahı Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alacak yarışta 21K, 10K ve 5K etapları koşulacak. Tarihi Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi Bodrum’un simge noktalarından geçen güzergâhlar, sporculara eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir koşu deneyimi yaşatacak.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Yarış sonuçları bodrumyarimaratonu.com adresinde yayımlanacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarında genel klasmanda dereceye giren sporcular ödüllerini alacak. Ayrıca katılımcılar yaş kategorilerinde de mücadele etme fırsatı bulacak.

