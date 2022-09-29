Serbest Dalış Dünya Kupası, Türkiye rekoruyla başladı
Türk Milli Takımı sporcularından Rüstem Derin, sabit ağırlık çift palet branşında 94 metreye dalarak, Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Antalya'da 5’incisi düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS)-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Dünya Kupası, Kaş ilçesinde başladı.
CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında başlayan yarışlara, Türkiye ve 31 ülkeden 71 sporcu katılıyor.
Türk Milli Takımı sporcularından Rüstem Derin, sabit ağırlık çift palet (CW-BF) branşında 94 metreye dalarak, Türkiye rekorunun sahibi oldu. Derin, bu sonuçla 85 metreyle kendisine ait rekoru geliştirdi.
İki gün sürecek yarışlar, paletsiz sabit ağırlık (CNF), sabit ağırlık (CW), sabit ağırlık çift palet (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) branşlarında yapılacak.
CMAS-TSSF’nin ortaklığında gerçekleştirilen “Kaş Başka” Dünya Kupası’nda mücadeleler yarın sona erecek.
Kadınlar ve erkekler kategorisinde dereceye girenlerin ödülleri, CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası açılış töreninin ardından takdim edilecek.
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