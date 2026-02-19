Norveç deplasmanında Inter'e soğuk duş!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 09:22:00
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt, sahasında Inter'i 3-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt, Inter'i konuk etti. 

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. 

Bodo/Glimt'in ilk golünü 20. dakikada Sondre Brunstad Fet kaydetti. Inter'de Francesco Pio Esposito, 30. dakikada skoru 1-1'e getirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Bodo/Glimt, 61. dakikada Jens Petter Hauge ve 64. dakikada Kasper Hogh ile skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bodo/Glimt karşılaşmayı 3-1 kazanarak rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Şubat Salı günü İtalya'da oynanacak. 

Öte yandan Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı. 

