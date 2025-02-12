Serdal Adalı Beşiktaş'ın yeni transferini duyurdu: '1 Mart'ta göreve başlayacak'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:09

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:17

Beşiktaş'ın yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için basın toplantısı düzenlendi. Başkan Serdal Adalı ve futbolcular basın toplantısında görüşlerini aktardı.

Basın toplantısındaki açıklamalar şu şekilde:

Serdal Adalı: "Mazbatayı aldıktan sonra 40 gün geçti. Çok yoğun çalıştık ve basından gelen taleplere geri dönemedik. Camiamızın bilmesini istediğim konular var ama önce futbol yapısından bahsedeceğim. Çözüm yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer değildir. Yeni yapılanma ile doğru organizasyonu kurmaktır. Göz boyama devri bitti. Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik. Son 3 yıldaki yanlışların ceremesini çekiyoruz. Transferde artık hata lüksümüz yok. 'Kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız?' sözü vardır. Evet, Beşiktaş'ın parasını böyle harcamaya çalışıyoruz. Bundan sonra transferde tutartlılık içerisinde gideceğiz. Takımın 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Ara transfer bitti ama önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık."

EDUARD GRAF'IN TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Serdal Adalı: "Alex Ferguson jenerasyonundan çok önemli bir isimle çalışıyoruz. Ayrıca çok önemli yardımcı antrenörleri getirdik. Bize büyük katkı vermeye başladılar. Liverpool'da çalışmış bir yardımcı antrenör aramıza katılacak. Scout için önemli hamleler yaptık. Yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de anlaşma sağladık, 1 Mart'ta başlayacak. Mike Marsh, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibine katıldı."

"SAVCILIĞA BAŞVURDUK"

Serdal Adalı: "Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim."

Serdal Adalı: "Stat ışıklandırması, çatı membranının yenilenmesi konusunda fahiş fiyatlar var. İhalesiz yapılmış. Üstelik CEO'ya haber bile verilmemiş. Bu sabah savcılığa başvurduk. Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurumuzu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 Milyon TL'lik zarar, 88 Milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 Milyon TL'lik zarar, 100 Milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 Milyon TL zarardan, 710 Milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 Milyar TL'den, 15 Milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 Milyon Euro ödeme var."

"RAKİPLERİN 2-3 YIL GERİSİNDEYİZ"

Serdal Adalı: "Mali yapı için gayrimenkul projelerine ihtiyaç var. Burada rakiplerin 2-3 yıl gerisindeyiz. İlk projemizin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız. Ayrıca dört arazi için başvuru yaptık, inşallah olumlu sonuç alacağız."

"HÜSEYİN BEY'İN SPONSORLARININ HABERİ YOK!"

Serdal Adalı: "Hüseyin Yücel'in seçim döneminde anlaştığı markaları aradık. Bazılarının ticari belgesi yok, bazılarının konudan haberi yok ve sponsorluğa yanaşmıyorlar. Sağda, solda konuşup, 'Beşiktaş'a sponsorluk getirecektim' diyenlere sesleniyorum! Beşiktaş Kulübü'nün yeri belli, kapısı açık!

Serdal Adalı: "Birileri kişisel çıkarları uğruna camiayı karıştırmaya çalışıyor. Taraftarların umutsuz hissetmesi için uğraşıyorlar! Demek ki göreve geldiğimizden beri bazılarının ayağına bastık, bazı konuların üzerine gittik!"

"ADAY OLMAK İSTEYEN AÇIKLASIN!"

"Sosyal medyada voleybol ile ilgili yangın yapıldı, voleybolun zararını 3 Milyon'dan 100 Milyon TL'ye çıkarmışlar! Konuya eğilmemizin ardından yangın başlattılar. Sosyal medyada 180 bin etkileşim yapıldı. Bu işleri yapanlara parazitler diyorum ve söylediklerini ciddiye almıyorum. Kimlerin yaptığını biliyorum. Bu kişiler Beşiktaş'tan ve seçim ortamından para kazanıyor. Camianın içi rahat olsun, inandıklarımızı yapacağız."

"Beş ayda durumu toparlamanın imkanı yok. Altı ayda bir seçim konusunun gündemde olması, Beşiktaş'a yakışmıyor. 13 ayda, 3 farklı başkan gördük. Bu belirsizlikler bitti ve icraat dönemi başladı. Aday olmak isteyen varsa, açıkça çıksın ve söylesin. Kapalı kapılar ardından ve sosyal medyada Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmayın. Takımın başarısız olmasını beklemeyin, kapılar arkasında beklemeyin! Beni yanlış anlamayın, ben seçimden korkmam. Bildiğimizi yapacağız."

"Kulübün içini ve düzensizliği, bu kadar kötü beklemiyordum."

"MASUAKU'DAKİ MADDEYİ KALDIRDIK"

"Arthur Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum."

-"Santrfor transferi yapmadınız eleştiri aldınız. Yorumunuz nedir?"

Serdal Adalı: "Yabancı sayımızı biliyorsunuz. Ayrıca Mustafa ve Semih var. Bu sene santrfor açığımızı kapatacaklarına inanıyorum. Zaten sayıdan alma şansımız yok. Sol bek için çok üstünde durduk, girişimlerimiz oldu ama kısmet olmadı. Ara transferde nokta atışı yapmak mümkün olmuyor, hatasız gitmek istiyoruz. Taraftar ve sosyal medya eleştirilerine kanarak transfer yapmayı doğru bulmuyorum ve yapmayı düşünmüyorum. Scout ekibi ve hocamızın tespitleri var. Yaz döneminde gereken transferleri yapacağız."

"BEŞİKTAŞ, ONLARDAN DAHA BÜYÜK"

-"Süper Lig, iki takıma doğru gidiyor. Beşiktaş bu makası nasıl kapatacak?"

Serdal Adalı: "Aynı fikirde değilim. Üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülmez! Camialarla ölçülür! Biz hiçbir zaman o ikilinin yarım cm bile gerisinde olmadık! Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır. Takım kötü olur ve ya şampiyon olamayız... Bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. İki büyüğe indirme projeleri konuşuluyor ama Beşiktaş iki sezonla büyüklüğünden en ufak bir şey kaybetmez."

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"

"Çok iddialıyım, hem Türkiye Kupası'nı alırız, hem de ligde yukarı çıkarız. Biz kötü bir takım değiliz. Zaten başka hedef yok bu sene. İnşallah bu iki hedefi gerçekleştireceğiz."

"Bankalar Birliği'ne yer alan tüm bankalar ile görüştük. Nasıl ödeyeceğimiz konusunu masaya yatırdık. En az iki gayrimenkul projesini hayata geçirmemiz lazım. Bu borçları dışarıdan gelecek bir parayla ödeme şansımız var. Geçtiğimiz dönemdeki anlaşmaların ödemesi Mayıs sonrasında bırakılmış. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ve borcumuzu ödeyeceğiz. Çalışmalar var, açıklayacağım. Mayıs ayına kadar inşallah bu Bankalar Birliği konusu çözmüş olacağız."

"DEVLET BU KONUYA EL ATMALI"

"Hakem konusuna müdahil olmak istemedik. Türkiye'de bir hakem sorunu var. Yabancı hakem konusunu 2010'da futbol şubesine bakarken gündeme getirdim ama ciddi bir tepki gördüm. Geldiğimiz noktada her kulüp yabancı hakem konusunda hemfikir gibi. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bu sıkıntıyı sonunda yine Türk hakemlerle çözmemiz gerek. Türkiye Ligi, iki takımdan ibaret değil! Kulüplerin tam katılımıyla artık bu işe devlet el atmalı. İş çığırından çıktı! Hakkımızın yendiği her dakika, çıkıp hakkımızı ararız. Bir şekilde bu cinnet geçirme işine devletimiz el atmalı. Geçici olarak yabancı hakem olur ama koskoca bir Türkiye'de hakemden doğan problemi çözemiyorsak, orada başka sıkıntı vardır."

"ALTINORDU'NUN KARARINA ÜZÜLDÜM"

"Altınordu'nun kulüplere oyuncu verme konusu görüşüldü. Hemen gelip, faydalı olacak ancak 1-2 futbolcu olabilir sonucu doğdu. Üstünde çalışıyoruz ama Altınordu'nun genç oyuncuları gönderme kararına da üzüldüm. Altyapı konusu için de ekibimiz var. A Takım haricinde zaten birinci önceliğimiz altyapı."

“Aday olmak isteyenlere hodri meydan gibi sözlerde bulunmam. Seçimden hiçbir türlü çekindiğim yok ama Beşiktaş'ın seçim ortamını kaldıracak durumu yok. Hiç kimsenin futbol takımının kötü sonuç almasını beklemesine gerek yok, çıkar 'ben adayım.' derler.”

"YA BAKAN YA DEVLET DEVREYE GİRECEK"

"Bazı oyuncuların ellerindeki sözleşmelere bakarsanız, kimse Beşiktaş'tan gitmek istemez. Çalışacağız, bir ortak yol bulacağız. Kıymetli futbolcularımız var. Maaşları yüksek olabilir ama üç tane maliyeti çok yüksek yıldız futbolcumuz var. Onların daha faydalı olmasını istiyoruz. Sezon sonunda kime teklif gelir... Onu şimdiden tahmin edemiyorum. Kaç senedir Jean Onana sorunu vardı, çözdük. Cher Ndour'un opsiyonu yoktu ve onun yerine kendi futbolcumuzu getirdik."

"TFF ve MHK'de sıkıntı var! Bunu çözemezlerse, ya Spor Bakanı ya da devletimiz devreye girecek! Gidişatları hiç iyi değil!"

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİZİM KONUMUZ DEĞİL"

"Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Bu bizim konumuz değil."

"10 NUMARA KORKUM YOK"

Keny Arroyo: "Avrupa'da futbol oynamak benim için çocukluk hayaliydi. İlk sahaya çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Türkiye'de oynayan oyuncuları izledim. Biraz Ekvador futboluna benzetiyorum Türkiye'yi."

Keny Arroyo: "Beşiktaş, benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz."

Keny Arroyo: "Türkiye'deki defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum."

"HER ŞEYİN FARKINDAYIM"

Elan Ricardo: "Hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı olanlara teşekkür ederim. Taraftarlara mesajım, biz buraya kazanmaya ve başarılı olmaya geldik.

Orta sahada bütün pozisyonlarda görev alabilirim. Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği görev neyse, yaparım. Gelmeden önce Türkiye'de oynayan oyuncularla görüşmedim ama burada olmak gurur. Beşiktaş'ın teklifi beni inanılmaz heyecanlandırdı. Önümüzde kazanmak için ne varsa, kazanmak için mücadele edeceğim.

Buraya gelmeden önce de üst seviyelerde futbol oynadım. Her şeyin farkındayım. Dünya çapındaki seviyelerde oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Gelişim için de elimden geleni yapacağım."