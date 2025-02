Elan Ricardo Beşiktaş'ı tercih etme sebebini açıkladı: 'İkinci kez düşünmedim'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:19

Güncelleme: 12.02.2025 - 15:19

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, imzasının ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuşan Elan Ricardo, Beşiktaş'ın teklifini hemen kabul ettiğini ve şampiyonluklar için geldiğini açıkladı.

Elan Ricardo'nun açıklamaları şu şekilde:

-Beşiktaş'tan teklif aldığında neler hissettin?

Elan Ricardo: "Benim için de sürpriz oldu. Çünkü çok hızlı gelişen bir teklifti. Ama yine de bu harika haberi duyar duymaz, ikinci kez düşünmeden olabilecek en hızlı şekilde buraya geldim."

-Beşiktaş'ı tercih etme sebebin nedir?

Elan Ricardo: "Çünkü çok büyük bir kulüp. Küçüklüğümden beri de bildiğim bir yer ve daha önce de söylediğim gibi, bana bu teklifin Beşiktaş'tan geldiğini söyledikleri an gelmek için ikinci kez düşünmedim. Buraya zaferler kazanmaya geldim."

ELAN RICARDO NASIL BİR OYUNCU?

-Daha önce Türkiye'de oynayan oyuncularla konuştun mu?

Elan Ricardo: "Açıkçası bunu yapabilecek fırsatım olmadı. Ama biliyorum ki bu lig çok rekabetçi, çünkü ligde çok büyük takımlar da var."

-Kendini nasıl bir oyuncu olarak tanımlarsın? Hangi özelliklerin Beşiktaş'a katkı yapacak?

Elan Ricardo: "Kendini oyuna adamış, tutkulu, güçlü ayakları iyi olan, orta saha mesafelerinden iyi şut çeken bir futbolcuyum. Bu özelliklerle takıma katkı sağlayabilirim."

-Sahada kendini en rahat hissettiğin yer neresi?

Elan Ricardo: "Öne çıkan 6 numara gibi oynamayı seviyorum. Bir başka deyişle, hemen hemen 8 numara pozisyonu da diyebiliriz. İkisinin karışımı."

-İdolün kim?

Elan Ricardo: "Wilmar Barrios."

"HER KULVARDA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİM"

-Ole Gunnar Solskjaer ile çalışacak olmak, sana neler hissettiriyor?

Elan Ricardo: "Hocamızla çalışmak benim için bir gurur. Çünkü kendisi çok iyi bir futbolcuydu ve harika da bir teknik direktör. Hem bana çok yardımcı olacağını, hem de bir profesyonel ve insan olarak gelişimime yardım edeceğini düşünüyorum. Ve ben neye ihtiyacı olursa, onu karşılamak için buradayım. Elimden geldiğince, her zaman hizmete hazırım. Adım attığımdan beri her zaman kazanma ve hep kazanma, uğruna oynadığımız her şeyde şampiyon olma mantalitesi ile buradayım. Benim için bireyselden ziyade, takım için en iyisini yapmak önemlidir, ki daha sonra toplayabileceğimiz meyveleri toplayabilelim."

-Bildiğin Türkçe kelime var mı?

Elon Ricardo: "Siyah ve beyaz."

-Kaç numaralı formayı giyeceksin?

Elon Ricardo: "77 numarayı giyeceğim, çünkü oynamaya başladığımdan beri hep aynı numarayı giydim. Bu da 17 numaraydı. Ama şu an bu numarayı başka bir arkadşım taşıyor. Ve bu duruma saygı duyuyorum. Bu durumda da 77'yi giyiyorum çünkü bence çok güzel bir numara."

-Taraftarlara mesajın nedir?

Elon Ricardo: "Bizleri hep desteklesinler. Biz her zaman sahada %100'ümüzü vereceğiz. Sahaya çıkıp oynadığımız her maçı kazanıp, şampiyon olmaya çalışacağız."