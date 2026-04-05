Serdal Adalı'dan derbi tepkisi: 'Utanmaları varsa istifa ederler'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maçın ardından penaltı kararına tepki gösterdi.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Oyun gayet zevkliydi ancak son dakika penaltısı maalesef yine hakemi konuşmaya mecbur bıraktı. Camia ve yönetim olarak VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum."

"UTANMALARI VARSA İSTİFA EDERLER"

"Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse… Türk futbolunun yakasından düşün!"

"Emek veriyoruz, para harcıyoruz; sonra bir hakem… Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz. Fenerbahçe de emek verdi. 15 tane hakem yetiştiremiyor musunuz?"

"ONLARIN DA ŞEREFİ VARSA..."

"Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!"

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile maçtan sonra görüşmemiz olmadı."

"TİYATRONUN PARÇASI OLMAK İSTEMEDİK"

Soru: "VAR odasına temsilci neden göndermediniz?"

Serdal Adalı: "Tiyatronun parçası olmak istemedik. Fenerbahçe'den de giden olmadı. Biri gidip oturacak başka odada, ne olacak?"