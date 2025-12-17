Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı'dan dikkat çeken MHK açıklaması!

17.12.2025 14:02:00
Güncellenme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK ve Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken sözlere imza attı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de katıldığı etkinlikte dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Adalı, MHK ve Rafa Silva ile ilgili konuştu.

İşte Serdal Adalı'nın sözleri:

"Geçen sezondan bu yana 3 tane camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var."

'SORUN MHK'NİN YAPISINDA'

"Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun MHK'nin yapısında. 1.5 senedir aylık 15 bin dolar maaşla 4 tane yabancı hakem eğitmeni getirmişler. Durum ortada! Böyle eğitim mi olur?"

RAFA SILVA SÖZLERİ

"Rafa, Sergen hoca ile birlikte yaptığımız toplantıdan bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı."

'15 MİLYON EURO BEKLİYORUZ'

"Rafa'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro bekliyoruz. Veren alır."

