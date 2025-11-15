Serdal Adalı'dan Rafa Silva için flaş sözler! 'Sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, gündemde olan Rafa Silva için ortak açıklama yaptı.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları...

"Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük.

Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi.

Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.

"SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR OTURUR"

Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 Milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!

Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur.

Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!

"SIKINTININ ÖZÜ RAFA"

Kriz yönetme konusunda çok iyiyimdir. Bugüne kadar hiçbir futbolcu ile sorun yaşamadım. Ancak bazen karşınızdaki insanın da krizi yönetmek için bir parça yaklaşması lazım. Rafa konusunda kimsenin suçlu aramasına gerek yok! Bir aydır ben, yönetim, Sergen Hoca, hocanın ekibi bu sorunu çözmeye çalıştı. Her pazartesi bu sıkıntı önümüzde. Bazı şeyleri taraftarla ve basınla paylaşmanın imkanı yok! Rafa ile ilgili sıkıntının nereden çıktığını bilmeyeniniz de yok. Camiamız emin olsun, elimizden gelen ve gelmeyen her şey yapıldı.

Kriz yönetilemedi gibi bir şeye katılmıyorum. Yönetemesek, çok daha farklı sonuçlara giderdi. En azından karşımızda oturup konuşabileceğimiz bir futbolcumuz var. Bir şeyin koptuğu yok. Ama sıkıntı da bunlar. Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en fazla Portekizli getiren yöneticiyim, hepsiyle sürekli görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Biz yapamadıysak, gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok.

"RAFA'YA KAPTANLIK VERMEK İSTEDİK"

Rafa Silva'ya kaptanlık vermek istedik ama 'Aman aman istemiyorum' dedi. Ya zaten çok konuşan biri değil, zaten en uzun herhalde benle konuşmuştur bugüne kadar.. Kaptanlık konusuna da 'Hayır' dedi.

Rafa Silva, Türkiye'de bir takıma gidemez! Rafa Silva 'Futbol oynamak istemiyorum. Sabah kalkmak istemiyorum, maç stresi yaşamak istemiyorum' dedi. Sonrasında da iş transfere döndü!

Rafa Silva'nın bir yere gitmesini istemiyorum. Sonra kendisine 'Değerini sen belirle o zaman' dedim ve buna güldü.

Biz antrenmanlara çıkmasını ve oynamasını bekliyoruz. Bonservis konusunu söylemek istemiyorum. Bundan sonrası Rafa'nın kararı.

Hüseyin Yücel'e 'Salonda çalışmam' demiş. Rafa'nın maaşını Beşiktaş ödüyor tabii ki.

Rafa Silva konuşabilir, açıklama yapabilir. Biz de konunun bir anca kapanmasını istiyoruz.

"RAFA SILVA BU AKŞAM KARARINI VERECEK"

Rafa Silva bu akşama kadar süre istedi, kararını bildirecek.

İnşallah bizim dediğimizi anlar ve doğru yolu bulur! 3 Milyon euro, 6 Milyon euro için oyuncu yollamam!

Scout sistemimiz bozulmadı, hoca biraz daha genişletti ve daha iyi oldu. Eduard Graf'ın üç senelik kontratı var. 3-4 aydır babası, annesi ve nişanlısı ile ilgili sıkıntısı var. Oturup da konuşamadık, bir süre Almanya'da kalmak istedi. Olabilir... Orada olur, burada olur... Yeni scout ekibi içinde eski sistemden de isimler var. Şimdi Ümraniye'den çalışıyorlar. Sonucu bekliyorum, bir an önce yeni transfer çalışmalarına başlayalım.

- Gedson Fernandes... Rafa Silva... Menajer oyunu mu bunlar?

Başkan olduğumda transfer durumu vardı, maaşına eklemeler yaptık, kalmasını sağladık. Menajerine de 'Gelen teklife salmam' dedim. Avusturya kampında Spartak Moskova bir teklif daha yaptı. Rafa'yı ayrı yere koyuyorum ama Gedson, menajerini dinledi. Gitmek için elinden ne gelirse yaptı. Avusturya'da bir gün idmana çıkmadı, bir gün sonra maça çıkmadı. Futbolcu da zarar görsün istemiyorum. Taraftarın önüne atmadık. Menajer oyunlarından dolayı bazı oyuncuları tutmanın imkanı kalmıyor. Moskova'da aldığı maaş yakın para teklif ettik ama kabul etmedi. Değişiklik yapmak istediğini söyledi.

Rafa Silva'nın menajeri, Rafa isterse konuşuyor. Başak türlü konuşmuyor. Başka bir menajer varsa bilemem. Arkadan dolanmayı çok seven sistem!

'Portekizli'den anlıyorsun ama iki yıldızın gitti' demek istiyorsun, anlıyorum ama gitmek isteyeni parayı verseniz bile tutamıyorsunuz.

Bu iki futbolcunun kalmasını ben beceremediysem, kimse beceremez. Rafa Silva kararını akşam cevabından sonra vereceğiz. Ancak şuan düzelme ihtimali %1 gibi!

Rafa Silva araba almış dolandırılmış! Ev sahibi ile sıkıntı yaşamış... Burada iki sportif direktör vardı, keşke o zaman yazsaydınız.

"BENFICA BİZE YANLIŞ YAPMAZ"

Benfica'nın bize yanlış yapacağını düşünmüyorum! İyi ilişkilerimiz var. Rafa Silva'yı istiyor olsalar, telefon açıp söylerlerdi. Arkadan dolanmazlardı.

Türkiye'den Rafa Silva için hiçbir takas teklifini kabul etmem! Türkiye'de oynayamaz!

Rafa Silva zaten ilk gün 'Hayır, hayır! Türkiye'de bir takımda oynamayacağım. Portekiz'de oynarsam oynarım' dedi.

Beşiktaş ile Rafa Silva'nın 1,5 yıllık sözleşmesi var. O sözleşme bittikten sonra Türkiye'de bir takımda oynamasına engel olamam.

Joao Mario gitti diye, 32 yaşındaki bir adam bu duruma gelir mi? Bu transfer dönemindeki başarımızın %90 olduğunu düşünüyorum. Sergen Hoca'nın da oyuncularla sorunu yok.

Fenerbahçe maçındaki 25 dakikalık oyunu 70 dakikaya yayarsak, Beşiktaş'ı yenecek takım Türkiye'de nadir çıkar!

Türkiye'de yurt yapan ilk takım olacağız. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Transferden daha büyük önem taşıyor.

"MALİ KONGRE BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI"

Mali kongre, Beşiktaş'a yakışmadı. Divan Kurulu bir heyet oluşturdu, ibranın yanlış yapıldığını düşünenleri dinledi. Bizden bazı yöneticileri istediler, divanı yöneten kuruldan birkaç kişi istediler.

Vicdanım çok rahat. İbra edilmemezlik gibi bir şey söz konusu değil. Evraklar ve sayımlar orada. Birinci dönem ibra edildi, orası ibra olmasa da sıkıntı yok. Çünkü bir seçim daha oldu. İkinci dönem 20 gün, burada zaten bir karar alınmadı, sorun yok ki! Bunun ibra edilmemesinin sebebi kaos yaratmak, seçim ortamı yaratmak!

Beşiktaş'ın seçim ortamına ihtiyacı yok, çok zarar verir. Tüzük çalışması yapıyoruz. 'Hayır' diyenleri tüzük çalışmasına bekliyorum. Bundan sonra gelen başkan mali yapıdan sorumlu olacak, ben de dahilim!

Dikilitaş'ı da yapacağım, sosyal medyada uğraşmasınlar! kızıp gitmeyeceğim! Yaz başı temelini atacağım, ondan sonra ne zaman seçim isterlerse yaparım! 15 senede en çok seçime giren insanım, seçimden korkmam!

NECİP UYSAL VE ERSİN DESTANOĞLU

Bahis konusunda desteği ilk biz verdik! Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun adı o listede olmamalıydı. TFF'deki arkadaşlardan daha dikkatli olmalarını istedim. Bu işin en çok acısını çeken başkanım. Türkiye'de en zor şey yapmamış olduğunuz bir şeyi izah etmek.

TFF de şimdi sistemi değiştirecek. Yarın yöneticilerle ilgili bir şey çıkacak. Yönetimde olup, telefonunda bahis uygulaması varsa, bu suçlu olduğu anlamına gelmez! Herkesin onuru ve şerefi var!

"ÇOCUKLUĞUNU BİLENLERİNİZ VAR"

Bana troller istediklerini yazıyorlar, umurumda değil. Galatasaraylı, Fenerbahçeli taraftarlar 'Necip ve Ersin yapmaz' derken, Beşiktaşlılar ise çocukların içlerinden geçti! Ayıptır! Herkesin ailesi var!

Beşiktaş'ın inanılmaz sosyal medya topluluğu var! Ben bakmıyorum, sosyal medya gazıyla da bir şey yapmam! Bırakıp da gitmem! En azından sizler sahip çıkın, çoğunuz çok iyi Beşiktaşlısınız!

Necip'i tanıyanlar 'Çocukluğunu bilirim, böyle bir şey yapmaz' diye tweet atabilirdiniz! İşinize gelen şeylerde atıyorsunuz, Necip'in çocukluğunu bilenleriniz var.

"BUNDAN SONRA ÖYLE SALLAMAK YOK!"

Bir ekip kurduk, bundan sonra öyle sallamak yok! Doğru olmayan bir şey yazan, hakaret eden cevabını alacak ve hukuki mücadele de verilecek. Bu dediklerim taraftarla alakalı değil! Sosyal medyada taraftar yok! Taraftar statta ve sokakta.