Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın ve Rafa Silva açıklaması! 'Benim de rahatsız olduğum şeyler var ama...'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün son gündemine, transferlere ve futbol takımına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

A Spor'da konuşan Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Elimizdeki futbolcu topluluğuna baktığımız zaman hayalimizdeki Beşiktaş'ı yaratmak için 1 değil 2 ya da 3 transfer döneminde mümkün olduğunu düşünüyoruz. 3-4 senedir gelen bir futbolcu topluluğu vardı bizde. Bİr transfer döneminde 12 tane yeni isim gelip, 25 tane de yollayıp transfer dönemi yaşandığı son 20 senede ben hatırlamıyorum."

"SERGEN HOCA TAKIMIN GENEL HALİNDEN MEMNUN DEĞİL"

“12 tane adam transfer etmişiz, hala eksiğimiz var. Önümüzde kış transfer dönemi var. Eksikleri orada tamamlamaya çalışacağız. Hocamız inanılmaz derecede mesai veriyor, emek harcıyor. Hocaya da söyledim, hayalimizdeki Beşiktaş için ne istiyorsan yerine getireceğiz dedim.

Hiçbir teknik direktörün kendinden önce yapılan transferlere 'iyi transferler yapılmış' dediğini görmedim. Ben de 12 transferin tamamı iyi diye iddiada bulunmam zaten.

Sergen Hoca takımın genel halinden memnun değil. Burada önemli olan sistemi oturtmak. Hocamız ne istiyorsa yerine getireceğiz.

Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi yeni scout ekibinde de çalışacak. Sergen Yalçın, Eduard Graf ile çalışır çalışmaz; bu onun en doğal hakkı.”

"GEDSON GERÇEKTEN GİTMEK İSTEDİ"

“İşin parayla pulla bir alakası yok. Gedson gerçekten gitmek istedi. Biz bunları çabuk unutuyoruz ama kaos ortamı futbolcuları etkiledi. Bir futbol kulübünde ne kadar çok teknik direktör değiştirirseniz futbol takımına ayrılan bütçe hiçbir zaman tutmaz.

Rakiplerimiz 2-3 senede bu takımlarını oluşturdular. Bizim de zamana ihtiyacımız var. Seneye bir daha baştan başlıyoruz dersek o olmaz. Her sene, her sene başa sarılmaz. Hocanın istediği 2-3 tane futbolcu vardı. Olmadı. Transfer öyle raftan bir şey almaya benzemiyor.”

"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA HİÇBİR HEDEFİ OLMAZ"

"Takımda hava gayet iyi. Derbilerin havası farklıdır. Biz her zaman derbilerde favoriyiz. İnşallah çocuklar geçtiğimiz seneki derbi maçlarının başarılarını devam ettirir. Kolay yapmadık transferleri, hepsi en az 1-2 ay sürdü. Kendileri de değerlerinin farkındalar. Hepsi büyük takımlardan geldiler. Bu sene transferlerimize bakacak olursanız yaş ortalaması düşük. Eksikler tabii var ama inşallah derbide de gülen taraf biz oluruz.

Maç kazanın da ben bir soyunma odasına geleyim dedim takıma. Sezon içinde de 2-3 maçta kaptanlarla konuştum. Kazandıktan sonra gerekeni yapıyoruz hep.

Bir çiçekle bahar gelmiyor. Geçen sezon da derbi kazandık ama sonraki maçlarda derbideki isteği göremedik. Bu sefer devamını getirmek önemli. Taraftar tarafım başkanlık tarafımdan daha önde. Ben taraftarımızı çok iyi anlıyorum ama bir süre lazım. Ne benim, ne hocanın elinde sihirli değnek var.

Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hiçbir hedefi olmaz. Yine hedefimiz şampiyonluk, '5. olacağız' mı diyelim? Son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız."

"İNANILMAZ BİR REZİLLİK YAŞIYORUZ"

“Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Tartışmalı hakem olaylarından sonra camia bize ”çıkıp açıklama yapmıyorsunuz, hakkımızı korumuyorsunuz" dedi. Öyle bir şey yok. Her bir problem yaşandığında gittik TFF'ye. Onlara ricada bulundum. 2-3 tane hakem arkadaşları çağırın da bizim maçları bir seyrettirin. Bu kadar zıt bir yönetim şekli olabilir mi? Bunun inine inmemiz lazım. Bu konudan İbrahim Başkan'ın çabalarını tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki milat olacak.

1-2 aydır susuyoruz, ediyoruz, sabrediyoruz. Yoksa ben de camiamı mutlu etmek adına her maçtan sonra konuşurum. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylerin içinde olmaz. Bizim bir duruşumuz var. Çizgimizi bozmayacağız ama bu işin peşini de bırakmayacağız. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.

Lütfen tüm açıklığıyla bu işin sonunu getirip, kim ne ceza alacaksa o cezaları almaları sağlansın."

"BU, HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI"

"Hasan Arat bana bir ihtarname yolladı. Bu konunun benim tarafımdan camiaya yanlış aktarıldığını ve bunun hayatın normal akışına uygun olduğunu söyledi. Polonya’daki kulüp, bizim açıklamalarımızdan duyduğu rahatsızlığı Hasan Arat’a mektup yazmış. Bu, hayatın doğal akışına aykırı. Beşiktaş'a niye yazmıyorsunuz?

Transferlerdeki 'hayatın normal akışına uygun değil' lafı Denetim Kurulu’nun bir saptaması. Her iki transfer için de, oyuncuların geçmişte gördüğü bonservis bedellerinin çok üzerinde bedeller ödenmiş. Transfer dönemin başkanı tarafından gerçekleştirilmiş ve dönemin 2. başkanı da sürece dahil edilmiş. Sportif anlamda bir personelin dahli yok."

"ARADAKİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN İNŞAAT ŞİRKETİ GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

“Ne yaparsanız yapın, aradaki maddi farkı kapatmadığınız müddetçe, 'İki takımlı lig' görüntüsünü engellemenizin imkanı yok. O konuda çok iyi çalışıyoruz. Aradaki açığı kapatmak için sadece bir proje değil, inşaat şirketi gibi çalışacağız.

Dikilitaş Projesi'ne başlarken Ziraat Bankası da bu projenin içinde olsun istedik. 'Projenin tamamına değerleme yapalım. İçinde olduğunuz miktar kadar, borcumuzdan düşün' dedik. Ziraat Bankası, kendi araştırmasını yaptı ve ortaya bir rakam çıktı. Bizim 4 lira gelir beklediğimiz yerde, onlar 2.5 lira çıkardı. 2.5 lira üzerinden Ziraat Bankası'nın bu projeye ortak olmasına kimsenin 'evet' deme şansı yoktu. Şu anda projede yoklar.”

"DEVRE ARASINDA GİDECEK' LAFI BENİM DE KULAĞIMA GELDİ"

"Rafa Silva'nın keyfi yerinde, bir mutsuzluğu yok. Türkiye'ye gelirken bazı şeyler söylemiş. Mesela 'Sabahları spor salonuna çıkmam' diyor. Sergen Hoca'nın da öyle şeyi yok, o çıkmaz bu çıkmaz falan. Kendine göre bir disiplini var. 'Devre arasında gidecek' lafı benim de kulağıma geldi, şu ana kadar konuştuğumuz bir şeyi yok.

Zaman zaman maç sonuçlarından sonra hocanın açıklamaları var. Benim de rahatsız olduğum şeyler var açıklamalarda ama bu da Sergen Yalçın yani. Ertesi gün sabah, 'Evet, orası biraz yanlış oldu abi' diyen de birisi."

"MAĞLUP OLMAMIZIN NEDENİ KAPTANLIK DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİLDİ"

“Mert'in kırgınlığı olduysa doğaldır. Necip'le de onla da oturdum konuştum itiraz etmediler. Bir gün olacaktı bu, o gün oldu. Ancak aynı hafta mağlup olmamızın nedeni kaptanlık değişikliği değildi.

Tammy Abraham'ın kötü bir santrfor olduğunu düşünmüyorum. Yaptığımız transferlerin hepsi çok iyi ve çok başarılı. Santrforlar için 'Gol orucuna girdi' diye espri vardır. Bir başladığı zaman da leblebi gibi gol atarlar. Abraham, şu anda bir dönem geçiriyor, bu dönemi atlattıktan sonra çok faydalı olacağından eminim.”

"HEP BERABER ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

"Kış transfer döneminde takviyeler yapacağız. Kış transfer dönemi riskli olmakla beraber enteresan fırsatlar da düşebilir önünüze. İstediğimiz Beşiktaş'ı seyredeceğiz. Yarım kalmayacak, başladığımız her işi bitireceğiz. Hep beraber zor günlerin üstesinden geleceğiz.

Voleybolda da iyi bir takım yapmaya çalıştık, o da gayet güzel gidiyor. Hentbolu söylememe gerek yok. Tüm şubelerde başarılı olmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

Basketbol takımının bütçesi büyüdü. Geçen seneye göre %100 artış yaptık. Dusan inanılmaz bir hoca. Güzel bir takım yaptılar."