Gaziantep FK, Kayserispor'a şans tanımadı!

20.04.2026 22:21:00
Gaziantep FK, Süper Lig'in 30. haftasında kendi evinde ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mohamed Bayo, 45+1. dakikada Youssef Ait Bennasser (kendi kalesine) ve 80. dakikada penaltıdan Deian Sorescu kaydetti.

3 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Gaziantep FK, Süper Lig'de üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Kayserispor'un ise galibiyet özlemi üç maça çıktı. 

Puanını 37'ye yükselten Gaziantep FK, ligde rahat bir nefes alırken; Kayserispor 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

