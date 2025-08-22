Serdal Adalı 'Görüştük' demişti... Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini bitiriyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 12:12:00
Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak üzere. Rangers'la yapılan görüşmelerde sona gelinirken, genç sol bekin dönüşü an meselesi.

Yaz transfer döneminde Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın 6. transferi Rıdvan Yılmaz oluyor.

BEŞİKTAŞ, RIDVAN YILMAZ TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Serdal Adalı'nın geçen günlerde "Görüştük, konuşuyoruz ama resmiyet kazanmış bir durum yok" dediği Rıdvan Yılmaz'la anlaşma sağlandı. 

Sabah'ın haberine göre oyuncudan sonra Rangers'la da büyük ölçüde el sıkıştı.

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

