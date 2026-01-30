Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı 'Her an, her şey olabilir' demişti... Beşiktaş'tan Nuno Tavares için yeni hamle!

Serdal Adalı 'Her an, her şey olabilir' demişti... Beşiktaş'tan Nuno Tavares için yeni hamle!

30.01.2026 12:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Serdal Adalı 'Her an, her şey olabilir' demişti... Beşiktaş'tan Nuno Tavares için yeni hamle!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Her an, her şey olabilir" diyerek sinyalini verdiği Nuno Tavares transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin, 26 yaşındaki sol bek için Lazio'ya yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sol beke yapacağı takviye için yeniden Lazio'nun Portekizli futbolcusu Nuno Tavares'e yoğunlaşan Beşiktaş'ın, bu transferde önemli bir aşama kaydettiği ileri sürüldü.

Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı dün düzenlediği basın toplantısında, Tavares ile ilgili bir soru üzerine "Nuno Tavares ile görüşmenin başlangıcı bir menajerle yapılmış ve sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka menajeri var. Her an, her şey olabilir" ifadelerini kullanarak transfer için açık kapı bırakmıştı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, 26 yaşındali sol beki satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadroya katmak için Lazio'ya yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlı kulübün, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Haberde, opsiyonun zorunlu değil, belirli şartlara bağlı olacağı vurgulandı.

Anlaşmanın sağlanması halinde Nuno Tavares ile 6 ay artı 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bu sezon Lazio'da 10 maça çıkan Tavares 533 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #lazio #serdal adalı

İlgili Haberler

Serdal Adalı'dan istifa çağrılarına cevap: 'Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir'
Serdal Adalı'dan istifa çağrılarına cevap: 'Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Stadyumdaki istifa tezahüratlarına cevap veren Adalı, "Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacaklar. Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta transfer ertelendi: Kristjan Asllani'nin uçuşu iptal!
Beşiktaş'ta transfer ertelendi: Kristjan Asllani'nin uçuşu iptal! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a davet ettiği 23 yaşındaki Arnavut oyuncu Kristjan Asllani'nin gelişinin ertelendiği açıkladı.
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor... Kristjan Asllani'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor... Kristjan Asllani'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu Beşiktaş, Yasin Özcan'ın ardından bir transferi daha bitiriyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi Kristjan Asllani bugün İstanbul'da olacak.