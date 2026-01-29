Serdal Adalı transferi resmen açıkladı: 'Bu akşam geliyor'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı Basın Toplantı Odası'nda siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Transfer konusuna da değinen Serdal Adalı, Kristjan Asllani ile anlaşıldığını duyurdu.

Adalı yaptığı açıklamada, "Asllani bugün akşam geç saatlerde gelmiş olur. Inter ve Torino'nun arasında bir fesih durumu var. Biz Inter'le de futbolcuyla da anlaştık" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Bir aksilik çıkmazsa orta sahaya bir transfer bu akşam gelecek. 3 tane daha oyuncu var planlamalarda. Gelecek seneye yönelik daha genç oyunculara yönelik planlamamız var. Avrupa'da transfer dönemi bittikten sonra transfer için fırsatlarımız olacaktır. Kaleci transferi yapacağız. Alacağımız 4 oyuncunun bir tanesi kaleci olacak. Transferde herkes birbiriyle görüşüyor. Kimsenin kimseyle görüşmediği bir durum yok. Daha dün bir futbolcuyu görüşüyorduk Sergen Hoca'yla. Kulübünün durumunu öğrenmek için Graf'ı aradık. Geçmişte yaşadığımız iki başlılık yok. Herkesin görevi ve yetkisi belli.

Asllani bugün akşam geç saatlerde gelmiş olur. Inter ve Torino'nun arasında bir fesih durumu var. Biz Inter'le de futbolcuyla da anlaştık.

David Jurasek kiralıktı, teşekkür ettik ve yolladık. Aldığımız oyuncuların bir tanesinden bile zarar etmeyeceğiz. Çok kar edeceğiz iddiaları olur ama zarar etmeyeceğiz. Kış transferi çok zor, geçen sene iki genç Keny Arroyo ve Alan Ricardo'yu bu yüzden aldık. Yatırım yapmayı seçtik. Çok paralar istiyorlar. O zamanki teknik heyet 30 yaşında oyuncu yerine gençleri almayı ve yetiştirmeyi istedi. Bana da doğru gelmişti."

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR?

Empoli altyapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında 15.7 milyon Euro bonservis bedeliye Inter'e transfer oldu. Geçen yaz Torino'ya kiralanan Kristjan Asllani, bu sezon çıktığı 16 maçta 1155 dakika sahada kaldı ancak takımına skor katkısı sağlayamadı.

Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 maç oynayan Asllani, 5 kez fileleri havalandırdı.