Mert Günok ile yollar ayrılmıştı... Beşiktaş yeni kalecisini İngiltere'de buldu!

29.01.2026 15:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Mert Günok'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın West Ham United'ın file bekçisi Alphonse Areola ile görüştüğü iddia edildi.

Mert Günok geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'taki 4.5 yıllık serüvenini noktalamış ve altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Mert Günok'la vedalaşmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Sky Sport'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, West Ham United'ın file bekçisi Alphonse Areola için görüşmeler yapıyor.

WEST HAM 9.3 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

3.5 yıldır West Ham forması giyen 32 yaşındaki Fransız eldivenle ilgili kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. İngiltere Premier Lig ekibi, 2022 yazında Alphonse Areola için PSG'ye 9.3 milyon Euro bonservis ödemişti.

Bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıkan Alphonse Areola, kalesinde 34 gol gördü.

İlgili Konular: #beşiktaş #mert günok #Kaleci

