Serdal Adalı'da futbolculara müjde

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye'de takıma moral konuşması yaptı.

Serdal Adalı'da futbolculara müjde
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:26

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün gittiği Ümraniye'de takıma hem moral ve müjde verdi hem de güven aşıladı. 

Futbolcularla tek tek tanışan Adalı "Sizler Beşiktaş ailesinin en önemli parçasısınız. Geçmişle işimiz olmaz. Geleceğe umutla ve zaferlerle odaklanalım. Rize karşısında bu önemli sınavdan başımız dik çıkalım" dedi. 

Takıma başarı dileyen Adalı, oyuncuların 2 aydır ödenmeyen ve yaklaşık 11 milyon Euro olan maaşlarının pazartesi hesaplarına geçeceğinin müjdesini de verdi.


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #çaykur rizespor
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