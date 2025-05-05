Serdal Adalı'dan Bankalar Birliği borcu için çağrı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bankalar Konsorsiyumuna olan borcu kapatmayı hedeflediklerini belirterek, kulüp hisselerinin halka arzıyla ilgili olarak Beşiktaşlılara çağrıda bulundu.

Serdal Adalı'dan Bankalar Birliği borcu için çağrı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 11:43

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün halka arz edilen hisselerinin satın alınması için çağrıda bulundu.

Serdal Adalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bankalar Konsorsiyumuna olan borcu kapatmayı hedeflediklerini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşımızın sırtında büyük bir yük olan Bankalar Konsorsiyumundan ayrılmak, bu yükü üzerimizden atmak için bir yola çıktık. Bu yola çıkarken de her zaman olduğu gibi Beşiktaşımızın gücünü arkamıza aldık." 

"Yaptığımız sermaye artırımı doğrultusunda; rüçhan hakları kullanıldı. Kalan hisselerin halka arz tarihi ise 5-6 Mayıs olarak belirlendi. Bugün ve yarın alacağımız her hisse senedi; Beşiktaş'ın Bankalar Konsorsiyumundan çıkmasına, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasına büyük bir katkı sağlayacak."

"Güçlü, bağımsız, geleceğe sağlam temeller atan bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz. Hayalimizdeki Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz."


Etiketler: #serdal adalı #Bankalar Birliği #beşiktaş

İlgili Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında! 'Şampiyonluk umutlarına son noktayı koydu'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında! 'Şampiyonluk umutlarına son noktayı koydu'
Spor yazarları, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi: '118 yıllık kulübü bu duruma düşürenler gereğini yapsın'

Spor yazarları, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi: '118 yıllık kulübü bu duruma düşürenler gereğini yapsın'
Mert Günok'tan Beşiktaş'a kötü haber!

Mert Günok'tan Beşiktaş'a kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler