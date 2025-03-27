Serdal Adalı'dan Beşiktaş'a müjde: 'Projemizi başlatmış bulunuyoruz'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yaklaşan Şeker Bayramı nedeniyle kongre üyelerine bir mektup yolladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Şeker Bayramı için üyelere mektup gönderdi.
Serdal Adalı, mektubunda Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını söyledi.
Serdal Adalı'nın üyelere gönderdiği mektup şu şekilde:
"Değerli Kongre Üyemiz,
Manevi duyguların ön plana çıktığı, bereket ve huzur dolu Ramazan ayını tamamlayıp, vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan bayram günlerine kavuşmuş bulunmaktayız.
Bu özel günde siz kıymetli üyemize Kulübümüzün geleceği ile ilgili bir müjde vermek isterim.
Kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında hayata geçirmek için büyük bir emek vermiş olduğumuz sermaye artırımı projemizi başlatmış bulunuyoruz.
İlgili sürecin tamamlanmasının ardından sermaye artırımı projemizden elde edeceğimiz gelirle Bankalar Konsorsiyumu'na olan borcumuzu ödemiş olacağız. Böylelikle Kulübümüz mali yönden çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak.
Beşiktaş JK Başkanı olarak camiamızın emanetine sahip çıkmaya, şahsıma ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma duyulan güvene layık olmaya çalışıyorum.
Sizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ediyorum."
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