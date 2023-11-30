Serdal Adalı'dan flaş Galatasaray sözleri: 'Söylemek istemiyorum ama sağdan soldan duyduğum...'

Yayınlanma: 30.11.2023 - 19:40

Güncelleme: 30.11.2023 - 19:40

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon programında seçim sürecini, projelerini ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"HER ZAMAN CAMİADAYDIM"

"Camiadan müthiş bir 'aday ol' talebi geldi. Beşiktaş'ın durumuna baktığımda da şu 11 senenin içinde ne zaman kötü bir dönem yaşıyor olsak ben adayım. Son 25 gün lafları dolaşıyorken de buna sadece gülüyorum. Ben bu camianın her zaman içinde oldum."

"ÇEBİ İLE İLETİŞİMDEYDİK"

"Geçirdiğimiz 3-4 sene zarfında hem Ahmet Nur Çebi ile hem de Emre Kocadağ ile 8-10 defa iletişime geçtik. Eleştirilerimi de söyledim, çözümleri de söyledim. Benim karakterimde öyle 'ne olur ne olmaz takım belki kötü gider' diye 1 sene önceden hazırlığa başlamak yok. Gel dediler geldim. Kayıtsız kalmamın imkanı yok."

"ÇALIŞMALARIMIZI ÇOK İYİ YAPTIK"

"Sorunları biliyoruz, nasıl gidereceğimizi de biliyoruz. Çalışmalarımızı çok iyi yaptım. Başkan adaylarının açıkladığı ve biten bir tane proje görmedim ben, stadın haricinde. Adaylığımı açıkladığım gün de söyledim, bizim öncelikli projemiz takımı tekrar Şampiyonlar Ligi'ne sokabilmek."

"86 MİLYON EURO MALİYET VAR"

"85-86 milyon civarında bir maliyetimiz var futbol takımı kısmında. Yabancı kontenjanı da dolu. Bir şekilde bu takımın kalitesini artıracak transferler yapmamız gerekiyor. 86 milyon Avro'luk bu takım bu sezonu tamamen başarısız geçirirsen, gelecek sene için daha sıkıntılı bir durum yaratır."

"DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Görüşüp anlaştığımız bir listemiz yok ama adaylığımın hemen ertesi günü Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek ile bir toplantı yaptık. Bir an önce alternatifleri hazırlamasını istedik. 2 gün önce Mehmet Özdilek ile buluştular ve gerekli hamleleri belirlediler. Scout ekibinden de yardım istedik. Elimize gelen isimler de var. Bu isimleri iki tarafa da ilettim. Devre arasında yapacağımız transferler de yanılma payını sıfıra indirmemiz lazım. Çok iyi alternatiflerimiz var, yurt dışında yerli isimler var düşündüğümüz."

"Çilek transferi olacak mı?"

Serdal Adalı: "Sezon sonunda kesinlikle olacak. Olmak zorunda. Devre arasında da yine iyi hamleler yapacağız."

"PAHALI DEMEM ALIR GELİRİM"

"Torunumun Icardi sevinci yapması tabii ki üzdü beni. Quaresma buradayken de aynı şey bizim için geçerliydi. O zaman da rakiplerimiz üzülüyordu. Allah da işimizi rast getirecek. Şu takımı toparlamak için gereken transferler arasında bir yıldız olursa 'çok pahalıymış' demem. Gider alır gelirim."

"ÇOĞUNLUKLA YURT DIŞINA BAKIYORUZ"

"Sadece yabancı transferi düşünmüyoruz. Yurt dışındaki Türk oyuncular olabilir, Türkiye Ligi'nden 1-2 oyuncu gündeme geldi ama çoğunlukla yurt dışına bakıyoruz."

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

"TFF ile aramızdaki gerginlik tabii ki düzelecek. Bu gerginlik ebediyen sürmez. Nihayetinde bu yönetim kurulu bizim şirketimize ait değil, koca bir camiaya ait. Ancak hiç kimse de öyle önceki gibi sesi çıkmayan bir Beşiktaş beklemesin. Biz gereğini yaparız."

"8 BİN KAPASİTE ARTTIRACAĞIZ"

"Stadyum ile ilgili mevcut onaylanmış görüntünün dışında bir şey yapacaksanız Anıtlar Kurulu'ndan onay almanız gerekiyor. Bizim yapacağımız, koltukların yapısını değiştirip 8 bin civarında bir kapasite artışı olabilir, biz bunu kolaylıkla yapacağız. Deplasman tribününün yapısı gereği çok ses geliyor o taraftarn o yapıyı değiştireceğiz. Sentetik, sesi tutucu bir madde kullanacağız bunu yaparken. 'Açıklığı kapatırım' gibi söylemler var, bunu kimse yapamaz. Stadyumla ilgili stadın mimarı Bünyamin Bey ile oturduk, Hasan Arat da bir gün önce açıklama yapmıştı. 'Böyle bir şeyin olması imkansız, aman böyle bir şey söylemeyin. O açıklığı kapattığınızda altlardan gelen rüzgar denize atar çatıyı' dedi bize."

"FENERBAHÇE TARAFTARLARI GELSİN"

"Bir maça gelmek, bir öğrenciye ağır geliyor maddi olarak. Ciddi bir indirim yapacağız biletlerde. Fenerbahçe maçında da görecekler bu indirimi. Fenerbahçe taraftarının maçta olmasını isterim, rakip taraftarın olduğu maçlar daha keyifli geçer her zaman."

"BEŞİKTAŞ İÇİN VAZGEÇERİM"

"TJK'den istifa edecek misiniz?' sorusuna Serdal Adalı şu cevabı verdi:

"TJK, 72 senedir ciddi anlamda kurumsallaşmış ve son 10 senede de benimle beraber ciddi bir yapıya kavuşmuş bir kurum. Dünyada 1.5 milyar dolar bütçesi olan başka bir dernek yok. Oradaki yapı kolay kolay kimsenin bozacağı bir yapı değil. Günlerdir gitmedim mesela. Varlık Fonu ile Tarım Bakanlığı ile görüşmelerimiz var, benim işim oralarla ilgili TJK'de. Ben günde 20 saat çalışan bir insanım, kolay kolay yorulmam. Ben herhangi bir yeri aksatacağımı hissettiğim zaman gereğini yaparım. Konu Beşiktaş olduğu zaman, vazgeçmem gerekirse TJK'den de vazgeçerim."

"80'E YAKIN PROJEMİZ VAR"

"80'e yakın projemiz var. Gayrimenkul projemiz üzerinde de 12-13 kişi günde 20 saat çalıştı. Serhan Çetinsaya kardeşime çok teşekkür ediyorum, ilk fikir ondan çıkmıştır bu konuda. Bu proje, Serdal Adalı ya da Serhan Çetinsaya projesi değil, Beşiktaş'ın projesi. 400 dönümlük projenin finansmanını ben ve arkadaşlarım karşılayacak. Emlak Gayrimenkul ile de görüştük, çok beğendiler ve sahiplendiler projeyi. Ayakları tamamen yere basan bir proje. Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 sene içinde borçlarının en az 180-200 milyon Avro'sunu ödeyecek bir proje."

"BEN BU SEÇİMİ KAZANIRIM"

"Gezdiğim yerlerden aldığım intiba, girdiğim her iki seçimden de çok daha fazla bir ilgi var bize karşı. Bir yüzde vermek istemiyorum ama 'Ben bu seçimi kazanırım' diyebilirim."

"FUTBOL AKADEMİSİNİ KURACAĞIZ"

"Futbol akademisi projemizi bu kez hayata geçireceğiz inşallah. Atletico Madrid başkanı ile görüştüğümüzde altyapı için bize bir isim vermişti; Carlos Carvalhal. Altyapı için gelmişti sonradan teknik direktörümüz oldu."

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KÖTÜ"

"Rıza Çalımbay'ın 3 bölgeye talebi var. Bu senenin bu hale gelmesinin sebebi inanılmaz kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. Hiç mi aklınıza gelmedi, 8 oyuncunun aynı anda Afrika Kupası'na gitme ihtimali var. Hepsi giderse ne yapacağız, cevaı yok. Mehmet Özdilek hocamız bu konuda çalışıyor."

"SEÇİLİRSEM İSİM AÇIKLARIM"

"Verim sağlayacak oyuncuları hemen bulmaya çalışıyoruz. Mehmet Özdilek çalışıyor bu konuda. Seçilirsem o akşam isim açıklarım. Transfer dönemi açıldığında yani 11 Ocak'ta biz yeni futbolcuları Rıza Çalımbay'a teslim etmek istiyoruz."

"GALATASARAY BORCUNU BİTİRİR"

"Söylemek istemiyorum ama sağdan soldan duyduğum Galatasaray, Riva Projesi'nden elde ettiği gelir ile borcunu 1-2 seneye bitirir gibi söylemler var."