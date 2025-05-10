Serdal Adalı'dan seçim çağrısı!
Serdal Adalı, pazar günkü seçim öncesi sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.
Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, pazar günkü seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.
Serdal Adalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Beşiktaşımızın değerli Genel Kurul Üyeleri;
Bildiğiniz üzere; yarın Beşiktaşımızın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştireceğiz.
Yarınki genel kurulumuz, Beşiktaşımız için büyük bir önem arz ediyor.
Artık Beşiktaş'ta kaosun, iç çekişmenin, hesap kitapların hakim olmadığı bir istikrar dönemine gireceğiz.
Yarın siz genel kurul üyelerimiz, Beşiktaş'ın son yıllardaki gidişatına son verecek, istikrara evet diyeceksiniz.
Böyle bir genel kurula katılımın yüksek olması camiamız için çok önemli...
Önümüzdeki genel kurulda, üzerimize algı yaparak camiamıza zarar vermeye çalışanlara da en güzel cevabı verme vakti.
Yarın sadece seçimi kazanmak değil, mutlak bir birlik beraberlik mesajı vererek görevimize devam etmek de bizler için büyük bir önem taşıyor.
O yüzden bütün genel kurul üyelerimizden ricam, oylarını kullanmaları ve Beşiktaş'ın gerçek iradesini herkese göstermeleridir.
Beşiktaş'ın üç beş kişilik toplantılarla, algı operasyonlarıyla dizayn edilmeyeceğini, bundan sonra yoluna birlik beraberlikle devam edeceğini anlatmanın en iyi yolu budur.
Bütün genel kurul üyelerimizi 11 Mayıs'ta Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak olan genel kurulumuza bekliyorum.
Yarınki genel kurulumuzda oy pusulamız yine BEYAZ olacak.
Bütün genel kurul üyelerimizi; Beşiktaş için beyazı seçmeye, yepyeni bir beyaz sayfa açmaya davet ediyorum.
Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
Spor Haberleri
- Metin Öztürk'ten Fenerbahçe maçı tepkisi!
- Okan Buruk hedefini açıkladı
- Fatih Tekke kötü haberi açıkladı!
- Serdal Adalı'dan seçim çağrısı!
- Juventus, Lazio karşında 90+6'da yıkıldı!
- Trabzonspor taraftarından Eren Elmalı'ya tepki!
- Pota derbisinde kazanan Beşiktaş Fibabanka!
- Engelliler Haftası'nda farkındalık için dev buluşma
- Arda Turan'dan geleceğine dair açıklama!
- Bundesliga'da küme düşen ikinci takım belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 5 yıldızlı iki otelde falezlere gizli tünel!
- Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
- Çanakkale'de korkunç kaza
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!
- 3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı...
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- Darp ederek öldürdükleri işçiyi suçladılar!
- 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı!