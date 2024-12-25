Serdal Adalı'dan sponsorluk açıklaması: 'Protokol imzalandı'

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunun tanıtım toplantısında iki markayla sponsorluk için ön protokol imzalandığını açıkladı.

Serdal Adalı'dan sponsorluk açıklaması: 'Protokol imzalandı'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:45

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçim çalışmaları kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Adalı, basın toplantısında yönetim kurulu listesinde bulunan isimleri tanıtıp, yeni sponsorluklarla ilgili bilgi verdi.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Göreve gelmemiz halinde hayata geçirilmek üzere 2 güzide marka Gain Medya ve Rams Türkiye ile yapacağımız işbirliğinin ön protokol anlaşmasını imzalayacağımızı sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her iki değerli marka da farklı branşlarda kulübümüzün büyük destekçisi olacaktır."

"TÜPRAŞ STADI İÇİN İŞBİRLİKLERİMİZ OLACAK"

"Tüpraş Stadyumu için taraftarlarımızı sevindirecek farklı işbirliklerimiz olacak. Daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını, özellikle genç taraftarlarımıza sunmayı planlıyoruz."


Etiketler: #serdal adalı #sponsorluk #beşiktaş

İlgili Haberler

Beşiktaş Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi'ne ziyaret

Beşiktaş Başkanı Yücel'den Çanakkale Valisi'ne ziyaret
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'tan 42 sayı fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'tan 42 sayı fark
Hüseyin Yücel'den seçim öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj!

Hüseyin Yücel'den seçim öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler