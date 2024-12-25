Serdal Adalı'dan sponsorluk açıklaması: 'Protokol imzalandı'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:45

Güncelleme: 25.12.2024 - 15:45

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçim çalışmaları kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Adalı, basın toplantısında yönetim kurulu listesinde bulunan isimleri tanıtıp, yeni sponsorluklarla ilgili bilgi verdi.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Göreve gelmemiz halinde hayata geçirilmek üzere 2 güzide marka Gain Medya ve Rams Türkiye ile yapacağımız işbirliğinin ön protokol anlaşmasını imzalayacağımızı sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her iki değerli marka da farklı branşlarda kulübümüzün büyük destekçisi olacaktır."

"TÜPRAŞ STADI İÇİN İŞBİRLİKLERİMİZ OLACAK"

"Tüpraş Stadyumu için taraftarlarımızı sevindirecek farklı işbirliklerimiz olacak. Daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını, özellikle genç taraftarlarımıza sunmayı planlıyoruz."