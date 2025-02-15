Serdal Adalı'dan taraftara mesaj!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor maçı için taraftara mesaj gönderdi.

Serdal Adalı'dan taraftara mesaj!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:17

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabndan bir paylaşım yapan Serdal Adalı, taraftara mesaj gönderdi.

Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Büyük Beşiktaş taraftarı;

Bugün kendi evimizde, Trabzonspor ile önemli bir maça çıkıyoruz.

Bu maça giderken en büyük gücümüz, güvencemiz taraftarımız olacak.

Büyük taraftarımızdan takımımıza, futbolcularımıza 90 dakika boyunca destek olmalarını, maçın her anında güçlerini arkanızda hissettirmelerini temenni ediyorum.

Takımımıza bu akşamki mücadelede başarılar diliyorum.

Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda görüşmek üzere"


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #trabzonspor
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