Serdal Adalı'dan taraftara mesaj!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor maçı için taraftara mesaj gönderdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi bir açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabndan bir paylaşım yapan Serdal Adalı, taraftara mesaj gönderdi.
Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:
"Büyük Beşiktaş taraftarı;
Bugün kendi evimizde, Trabzonspor ile önemli bir maça çıkıyoruz.
Bu maça giderken en büyük gücümüz, güvencemiz taraftarımız olacak.
Büyük taraftarımızdan takımımıza, futbolcularımıza 90 dakika boyunca destek olmalarını, maçın her anında güçlerini arkanızda hissettirmelerini temenni ediyorum.
Takımımıza bu akşamki mücadelede başarılar diliyorum.
Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda görüşmek üzere"
Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #trabzonspor
Spor Haberleri
- Amed Sportif, Ünye'yi 5 gollü maçta yendi
- Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 2 golle geçti
- Manisa FK, Yeni Malatyaspor karşısında gol olup yağdı!
- Bodrum FK, Başakşehir deplasmanında penaltıyla kazandı
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Serdal Adalı'dan taraftara mesaj!
- Fenerbahçe'ye özel forma
- Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi
- Gaziantep FK 90+1'de 3 puana uzandı
- Rekabet Kurulu'ndan ünlü cips şirketine ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Mansur Yavaş'tan 'anket' açıklaması
- Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- Soruşturmada flaş gelişme!
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi
- İYİ Parti kurmaylarından çarpıcı değerlendirme
- 'Kahtalı Mıçe'den acı haber!