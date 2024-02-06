Serdar Aziz'e sürpriz talip!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 07:47

Güncelleme: 06.02.2024 - 07:47

Kış transfer döneminde kadrosuna 2 stoper takviyesi yapan Fenerbahçe'de eldeki stoperlerden Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wasl SC, Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'e talip oldu.

Haberin detaylarında ise Serdar Aziz'in, "Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum" diyerek, sezon sonunda görüşmek istediği yer aldı.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.