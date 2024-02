Fenerbahçeli voleybolcudan itiraf: 'Ben daha önce bu kadar sevildiğimi hissetmedim'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:48

Güncelleme: 05.02.2024 - 13:48

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli sporcularından Cansu Çetin, sarı-lacivertli takımın gösterdiği performansla hem ligde hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alacağına inanıyor.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet'in Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çetin, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti.

Cansu Çetin

Fenerbahçe taraftarının hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Çetin, "İnsanların tatil gününde buraya gelip bizi bu kadar desteklemeleri çok güzel. Taraftarlarımız bizi deplasmanda da kendi evimizde de hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bu konuda çok şanslıyız. Fenerbahçe taraftarına karşı oynamak her zaman çok zordur, onlarla birlikte oynamak ise çok güzel bir his. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Derbi maçlar bizim için her zaman heyecan verici oluyor. Derbiden 3-0'lık net galibiyetle ayrılmak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Ligde ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getiren milli voleybolcu, şöyle devam etti:

"Her sene yola çıkmadan önce koyduğumuz hedefler şampiyonluk üzerine oluyor. Bu sene de iyi bir şekilde ilerliyoruz. Nazar değmesin, çok çalışıp çok emek sarf ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını sezon sonunda almayı çok istiyoruz. Umarım taraftarlarımızı sezon sonunda kupayla mutlu ederiz, biz de mutlu oluruz. CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde çok iyi gidiyoruz. Bunu devam ettirdiğimiz sürece iki kupa neden olmasın."

"BEN DAHA ÖNCE BU KADAR SEVİLDİĞİMİ HİÇ HİSSETMEDİM"

Fenerbahçe'nin bütün branşlarda zirveye oynadığına dikkati çeken Cansu Çetin, "Fenerbahçe tek branştan oluşan bir kulüp değil. Biz spor kulübüyüz. Spor kulübünün içinde birçok branş var. Bütün branşlarda başarılı olmak istiyoruz ve bütün kulvarlarda mücadele ediyoruz. Bu kulübün bir parçası olduğum için çok şanslıyım" açıklamasında bulundu.

Son olarak maçların ardından taraftarların uzun süre sevgi gösterilerine devam etmesi hakkında konuşan Çetin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Çok güzel ve özel bir his. Ben daha önce bu kadar sevildiğimi hiç hissetmedim. Sağ olsunlar hem burada hem deplasmanlarda hem de yurt dışında hep yanımızdalar. Her zaman böyle. Bana ayrı, Eda ablaya ayrı, bütün oyuncularımıza ayrı sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Bu sevgiyle, onların desteğiyle oynamak paha biçilemez."