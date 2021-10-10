Serdar Aziz'in gözünden yaşadığı sakatlığın son hali korkuttu

Türkiye-Norveç maçında yaşadığı mücadele sonucu yaralanan Serdar Aziz'in gözünün son hali ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2021 Pazar, 10:55
Serdar Aziz'in gözünden yaşadığı sakatlığın son hali korkuttu
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç'le karşılaşan Milli Takım 'da Serdar Aziz sakatlık geçirmişti.

70. dakikada Serdar Aziz, Thorsby ile girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edememiş ve yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı.

Dün TFF'den yapılan resmi açıklamada, yapılan tetkikler sonucu darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'in sosyal medya paylaşımı, Serdar Aziz'in gözünün son durumunu ortaya koymuş oldu. 



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