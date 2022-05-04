Serdar Dursun: "Bana düşmez ama kısa sürede Avrupa'ya gider"

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:15

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Serdar Dursun'ın sözleri...

"Geçen sezon kralı oldum, bu sezon da bir gol kaldı. 3 maç var, herkes gol kralı olmak istiyor. 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak ve birinci sırada olmak istiyorum."

"Fenerbahçe'ye her zaman iyi forvetler gelir, starlar gelir. Üstüne koymak ve bu seneyi en iyi şekilde bitmek istiyorum. Kim gelirse gelsin, ben performansımı göstermek ve birinci forvet olmak istiyorum."

"Bu sene çok talihsizlikler yaşadım. Sakatlık yaşadım, bu beni geriye attı. Gol krallığına da bakarsak en az dakika alan oyuncu benim. Son 2 aydan beri ilk 11 oynuyorum. Bir forvet için önemlidir dakika almak."

"İsmail Kartal geldikten sonra takım olarak iyi performans gösterdik. İsmail Kartal geldikten sonra Avrupa'da son dönem 15-16 maçta en yüksek istikrarı yakaladık. Bana ne kattı, hoca güvendi ve ilk 11 oynatmaya başladı. Takımdaki her oyuncu üstüne koyarak oynamaya başladı. 4-3-3'e döndü, bu sistem daha çok topla oynamama müsaade ediyor. Hocaya da teşekkür etmek istiyorum, bana güvendi ve oynattı."

"3 maç kaldı, 14 gol attım. Ben her maça gol atmak için çıkarım. Biraz daha fazla oynasaydım, 20-22 gol olabilirdi."

"İNŞALLAH AVRUPA'YA GİDER"

"Arda Güler'i yazdan beri tanıyorum. İlk idmanlarda gördüm, kendisini belli ediyor. Herkes anlıyor değişik bir yeteneği olduğunu. Çok genç, daha 17 yaşında. Bu sene oynadığı süreye göre çok müthiş işler yaptı. İyi ve temiz bir çocuk. İnşallah sakatlık, bela olmadan kendini geliştirir ama Fenerbahçe zordur. Acayip oyuncular var, inşallah bu son maçları da iyi geçirip, bana düşmez ama kısa sürede Avrupa'ya gider"

"Sürekli bir şeyler denerim, vuruş özellikleri, kendimi geliştirmek açısından. Daha önce de rövaşata gollerim de oldu. Şu anda Fenerbahçe'de böyle acayip gollerim olmadı. Bir penaltı oldu değişik olabilecek."

"2. Lig'de oynarken, kendime inanıyordum Fenerbahçe'de oynayacağıma dair. Sonra yazın bir teklif olunca buraya geldik. Before after videosu çektik ve çok güzel oldu."

"4-3-3'ün önünde oynamayı seviyorum. Sahte 9 tarzı, bazen 10 numaraya gelip oyun kurmayı. Benim için en önemli şey yeterki top gelsin öne, ceza sahasına. Sistem fark etmiyor."

Bu sene forvetlerin gol sayısı düşük?

"Lig zor, katı bir savunma yapılan bir lig. Bireysel yetenekler var, benim için de tuhaf, son 3 haftaya girdik, gol kralı şu an 15 gol. Her lige bakarsak bu 18-20 civarı. Bunun cevabını bilmiyorum. Belki ligden, belki defanstan kaynaklı. Bunun için bir şey söyleyemem."