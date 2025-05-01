Serdar Dursun gol attı, Persepolis deplasmanda farka gitti

İran Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, deplasmanda Mes Rafsanjan'a konuk oldu. Persepolis, Serdar Dursun'un da gol attığı maçı 3-0 kazandı.

Serdar Dursun gol attı, Persepolis deplasmanda farka gitti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 21:05

İran Pro Ligi'nin 28. haftasında Mes Rafsanjan ile Persepolis karşılaştı. 

Mücadele 3-0 konuk ekip lehine sonuçlandı. Serdar Dursun 44. dakikada attığı golle galibiyette pay sahibi oldu. 

Bununla birlikte İsmail Kartal'ın takımı 54 puanla 3. sırada yer aldı. Mes Rafsanjan ise 27 puanla 14. sırada kaldı. 

Önünde 2 lig maçı kalan Persepolis'in şampiyonluk şansı bulunmuyor.  


Etiketler: #serdar dursun #Persepolis #ismail kartal

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