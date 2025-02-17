Persepolis-Al Nassr maçında kazanan çıkmadı
İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Al Nassr ile 0-0 berabere kaldı.
Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. haftasında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı konuk etti.
Azadi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Batı grubunda yer alan iki takımdan Persepolis 7 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Al Nassr ise 17 puana yükselerek 3. sırada konumlandı.
12 takım arasından ilk 8'de yer alanlar play-offa yükselme hakkı kazanacak.
Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı.
Etiketler: #ismail kartal #Persepolis #al nassr #AFC Şampiyonlar Ligi
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