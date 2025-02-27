Serdar Dursun ile takım arkadaşları arasında penaltı krizi!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:22

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:28

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Lig'in 21. haftasında Esteghlal'i konuk ettil. Azadi Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada ilk yarının uzatma anlarında Serdar Dursun'un başrolünde olduğu ilginç bir pozisyon yaşandı.

Persepolis'in 45+3'te Serdar'la kullandığı penaltıda kaleci Seyed Hosseini topu çeldi ancak hakem, İranlı file bekçisinin vuruştan önce kale çizgisi ihlali yaptığı için atışı tekrarladı.

Serdar ikinci kez penaltıyı kullanmak istedi ancak takım arkadaşları buna izin vermedi. 45+4. dakikada topun başına geçen Hossein Kanaani penaltıyı gole çevirdi.

Ev sahibi ekibin diğer golü 71. dakikada Ali Alipour'dan geldi. 55. dakikada Alireza Koushki'nin attığı gol ise Esteghlal'e yetmedi.

Bu arada Serdar Dursun, ilk 11'de başladığı maçın 80. dakikasında yerini Isa Ale Kasir'e bıraktı.

"MAÇA NE KADAR HAZIR OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında "Kulübün CEO'suna, sağlık ekibine, masöre ve bize çok yardımcı olan tüm personele teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Esteghlal ile oynadıkları derbiye iyi hazırlandıklarının altını çizen Kartal "Son iki günde çocukların maça ne kadar hazır olduğunu gördüm. Ben onlara 'Sadece işinizi yapın, futbolumuzu oynayalım. Zafer için dediğimizi yapın' dedim. Yaptılar ve galip geldik" dedi.