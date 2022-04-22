Serdar Dursun, Rize'de tarihe geçti

22 Nisan 2022 Cuma, 22:20

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun maça damga vurdu.

Sezonun ilk yarısındaki maçta Çaykur Rizespor ağlarına 3 gol bırakan Serdar Dursun, ikinci maçta da Karadeniz ekibine karşı 3 gol atarak hat-trick yapmış oldu.

Serdar Dursun, Fenerbahçe'de bir sezonda, aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 13'e yükselten Serdar Dursun, ayrıca kariyerinde 6. kez hat-trick yaptı.

ALEX DE SOUZA'DAN SONRA İLK

Serdar Dursun, 2010-2011 sezonundan sonra Süper Lig'de bir sezonda iki kez hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu. Bunu son başaran isim 11 yıl önce 2010-2011 sezonunda yapan Alex de Souza'ydı.

DAHA ÖNCE SERKAN AYKUT

Süper Lig'de daha önce bir sezonda aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan isim Serkan Aykut olmuştu. Serkan Aykut, 1998'de Samsunspor formasıyla, Kocaelispor'a karşı iki maçta da hat-trick yaptı.