Serdar Gürler, A Milli Takım kadrosuna alınmadığı için tepki gösterdi
Konyaspor futbolcusu Serdar Gürler, sakatlanan Cengiz Ünder yerine A Milli Takım kadrosuna alınmadığı için tepki gösterdi. Gürler, takıma dahil edilen Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafı ile bir paylaşımda bulundu.
İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi.
Gürler, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper'in kadroya dahil edilmesinden sonra Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştı ve görüşlerini de üzerine ekledi. Gürler, yaptığı bu paylaşımı daha sonra hesabından kaldırdı.
Serdar Gürler'in daha sonradan kaldırdığı paylaşımı şu şekilde:
"Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."
KONYASPOR DA PAYLAŞIM YAPTI
Konyaspor da Serdar Gürler'in milli takıma çağrılmaması üzerine bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Serdar Gürler'in istatistiklerine yer verilirken Almanca cümlelerle "Merhaba Stefan. Seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?" ifadeleri kullanıldı.
Hallo Stefan. Darf ich dir Serdar vorstellen pic.twitter.com/Ecgau6siwB— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 9, 2021
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