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Serdar Gürler yeni takımına imzayı attı!

Serdar Gürler yeni takımına imzayı attı!

2.07.2025 16:56:00
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AA
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Serdar Gürler yeni takımına imzayı attı!

Süper Lig ekibi Eyüpspor, 33 yaşındaki Serdar Gürler'i renklerine bağladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada transfere ilişkin görüşlerine yer verilen asbaşkan Fatih Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

"Serdar, uzun yıllardır Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performans ve tecrübesiyle öne çıkan, Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Sahadaki çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve liderlik özellikleriyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu transferin hem kulübümüz hem de Serdar için hayırlı olmasını diliyorum."

"BÜYÜK BİR MUTLULUK VE HEYECAN"

Serdar ise "ikas Eyüpspor formasını giyecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Burada geçireceğim süre boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsatı bana sunan Eyüpspor ailesine teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Gürler, geçen sezon formasını giydiği Başakşehir'de, 19 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.

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