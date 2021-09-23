Serdar Ortaç, Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından hakaret içeren ifadeler kullandı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 3-3 biten Beşiktaş-Adana Demirspor maçından sonra sahne aldığı mekândaki Adanalıları kutlarken, hakaret içeren ifadeler de kullandı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düştüğü ve sonrasında 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası taraftarları kızdıracak harekette bulundu.
Sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. "Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz" deyip, mekandakileri dansa davet etti.
Serdar Ortaç, 22 Eylül gecesi yani Beşiktaş-Adana Demirspor maçından bir gün sonra Adana'da bir mekânda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, bir ara şarkısını keserek bir konuşma yaptı.
Ortaç, kendisini izleyenler tarafından da videoya çekilen konuşmasında argo bir hareket eşliğinde şu sözleri sarfetti:
"Bazı masalar... Işıkları açın... Telefondan bana gösteriyor... Adana Demirspor.... Adana Demirspor bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için söylüyoruz."
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