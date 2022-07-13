Serdar Saatçı oyundan çıkarken neden tepki gösterdiğini açıkladı: 39 derece ateşle oynatıldım
Beşiktaş'ta genç futbolcu Serdar Saatçı, Viktoria Plzen maçındaki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Saatçı'nın 39 derece ateşle oynatılmasına isyan ettiği iddia edildi.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada kenara alındı. Oyundan alınmasına sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi.
Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın oyundan alındıktan sonraki tavır ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin antrenmanlarına yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak devam edeceği ifade edildi.
İŞTE SAATÇI'NIN İSYAN ETME SEBEBİ...
Serdar Saatçı’nın maç içinde kendisini uyaran İsmael’i dikkate almadığı ve sahadan çıktıktan sonra soyunma odasının kapısını tekmelediği için kadro dışı kaldığı iddia edilirken, Hürriyet'in haberine göre genç futbolcu olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Maçtan 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Tabii hasta olduğum için iyi oynayamadım. Soyunma odasında şanssızlığıma öfkelendiğim için aynaya vurdum. Olay bundan ibaret.”
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