Son Dakika: Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş, Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçındaki davranışları sebebiyle Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada kenara alındı. Oyundan alınmasına sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi.
Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın oyundan alındıktan sonraki tavır ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin antrenmanlarına yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak devam edeceği ifade edildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya'da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.
Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız"
Kamuoyuna Duyurulur— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2022
https://t.co/FXngLFfMor pic.twitter.com/19wr3VT6L2
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- Yalanlanan isimden istifa
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu