Son Dakika: Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

12 Temmuz 2022 Salı, 21:46

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada kenara alındı. Oyundan alınmasına sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi.

Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın oyundan alındıktan sonraki tavır ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin antrenmanlarına yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak devam edeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya'da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.

Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız"