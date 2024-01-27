Sivasspor maçı öncesi Beşiktaş'ta sürpriz eksik!
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut yer almadı.
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Kadroda sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut yer almadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler" denildi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Amir Hadziahmetovic ile Alex-Oxlade Chamberlain ile birlikte cezalılar Mert Günok ve Tayfur Bingöl de kamp kadrosunda yer almıyor.
Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar ise Afrika Kupası'nda oldukları için mücadelede forma giyemeyecekler.
Beşiktaş'ın Sivasspor kamp kadrosu şu şekilde:
EMS Yapı Sivasspor maçı kamp kadromuz. ??#SİVvBJK— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 27, 2024
? Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile
Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut,
EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler. pic.twitter.com/Bc0BGG7lin
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