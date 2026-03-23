Sergen Yalçın 3 futbolcuyu sildi: 'Kendinize takım bulun'

23.03.2026 10:13:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı ekibin kiralık olarak gönderdiği Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana'yı yeni sezon öncesi gözden çıkardığı iddia edildi.

Gelecek sezon Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta kadro planlama çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı.

Sergen Yalçın bu doğrultuda 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Sabah'a göre bu isimler Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana. 3 oyuncu da kiralık sözleşmelerini tamamlayıp siyah-beyazlılara dönecek.

“KENDİNİZE TAKIM BULUN”

Buna karşın Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana, Sergen Yalçın'ın 2026-2027 sezonu planları arasında yok. Beşiktaş'ın 3 ismin menajerlerine kendilerine takım bulmaları yönünde talimat gönderdi.

