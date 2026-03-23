Sergen Yalçın 3 futbolcuyu sildi: 'Kendinize takım bulun'

Gelecek sezon Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta kadro planlama çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı.

Sergen Yalçın bu doğrultuda 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Sabah'a göre bu isimler Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana. 3 oyuncu da kiralık sözleşmelerini tamamlayıp siyah-beyazlılara dönecek.

“KENDİNİZE TAKIM BULUN”

Buna karşın Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana, Sergen Yalçın'ın 2026-2027 sezonu planları arasında yok. Beşiktaş'ın 3 ismin menajerlerine kendilerine takım bulmaları yönünde talimat gönderdi.