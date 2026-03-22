Cumhuriyet Gazetesi Logo
El Bilal Toure'den Beşiktaş'a kötü haber!

22.03.2026 12:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 24 yaşındaki Malili oyuncu El Bilal Toure'nin dönüşü hakkında bir iddia ortaya çıktı.

Üst adale yırtığı nedeniyle 1.5 aydan fazla bir süredir forma giyemeyen El Bilal Toure'den Beşiktaş'a kötü haber geldi.

24 yaşındaki kanat oyuncusunun, normalde 2 hafta içerisinde dönmesi bekleniyordu. Ancak iddiaya göre Malili futbolcu, 26 Nisan'da oynanacak Karagümrük mücadelesine kadar sahalardan uzak kalacak.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Bu süre içerisinde genç oyuncu ligde oynanacak; Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde de takımına yardımcı olamayacak.

Sezon başında Serie A ekiplerinden Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Toure'nin 15 milyon Euro'luk opsiyon bedeli var. 15 gol atarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #sakatlık #El Bilal Toure

