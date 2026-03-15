Sergen Yalçın, 8 futbolcunun üstünü çizdi!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta 2026-2027 sezonunun kadro planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın 8 ismin biletini kesin olarak kesti.

Beşiktaş'ta ilk hamle kiralanan futbolcular üzerinde yapıldı. Siyah-beyazlıların geçici olarak gönderdiği tam 11 futbolcudan 3'ünün satın alma opsiyonlarının kullanılması bekleniyor. Sergen Yalçın kalan 8 ismi ise kadroda düşünmüyor.

MUÇİ, SEMİH KILIÇSOY VE AMIR'İN OPSİYONLARI KULLANILACAK

Sabah'a göre Trabzonspor Ernest Muçi'nin, Cagliari Semih Kılıçsoy'un ve Hull City Amir Hadziahmetovic'in satın alma opsiyonlarını kullanacak. Beşiktaş bu 3 futbolcudan toplam 23.5 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

3 FUTBOLCUNUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmelerinde de satın alma opsiyonları var ancak şu an forma giydiği kulüplerin bu opsiyonu kullanmaları beklenmiyor.

8 FUTBOLCUDAN KENDİLERİNE TAKIM BULMASI İSTENECEK

Sergen Yalçın bu 3 ismin yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'yi de gelecek sezon kadro planları arasına almadı.

Beşiktaş yeni sezon öncesi bu 8 futbolcudan kendilerine takım bulmasını isteyecek.