Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Uduokhai, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh.

Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.

Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

KART CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olacak.

Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart ceza sınırında yer alıyor.

İKİ TAKIM, ANKARA'DA 5 YIL SONRA KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ligde başkent temsilcisi ile son olarak 15 Şubat 2021'de karşılaşan siyah-beyazlılar, müsabakadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

HEDEF YENİ SERİ YAKALAMAK

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde hedef yeni bir seri yakalamak.

Siyah-beyazlıların ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi.

Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

BEŞİKTAŞ, YAKLAŞIK 6 AYDIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda mağlup olmuyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlı takım, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Ligdeki son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 12. sırada girdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, kuruluşunun 103. yılını kutladığı haftada Beşiktaş'ı yenerek hem galibiyet özlemini sonlandırmayı hem de küme düşme hattıyla puan farkını açmayı amaçlıyor.

18 gün süren Levent Şahin döneminden sonra teknik direktörlük görevine bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'i getiren başkent temsilcisi, son maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği, 2 puan alabildiği son 3 haftada gol sevinci yaşayamadı.

Alanyaspor maçında kart cezasını tamamlayan Franco Tongya, Demirel'in görev vermesi durumunda Beşiktaş'a karşı oyanayabilecek. Bir ay süren sakatlığının ardından iyileşme sürecine giren Oğulcan Ülgün ise Beşiktaş maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

EVİNDE "BİR BAŞKA"

Natura Dünyası Gençlerbirliği, evindeki son 7 lig maçında mağlup olmadı.

Gençlerbirliği, sahasında son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'nda çıktığı 7 lig maçında (4 galibiyet, 3 beraberlik) sahadan puansız ayrılmadı.

Başkent temsilcisi, Ankara'da bu sezon RAMS Başakşehir (2-1) ve Trabzonspor (4-3) gibi üst sıraları hedefleyen takımları da yenmeyi başardı.

Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda ulaştığı 25 puanın 19'unu Eryaman Stadı'nda topladı.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmandaki tek galibiyetini ise 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti.

96. RANDEVU

Beşiktaş ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ankara'da 15 Mart Pazar günü yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise sahadan 10 kez galip ayrıldı.

Taraflar, 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş, 154 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 66 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN DEPLASMANDA SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son 10 lig maçından 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 10 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte oynanan 47 lig maçının 23'ünü kazandı, 7 kez de yenildi. Taraflar, 17 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 75, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Beşiktaş, son olarak 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Ankara'da oynanan maçlarda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

EN FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.