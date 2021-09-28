Sebastian Haller Beşiktaş maçında tarihe geçti
Beşiktaş'ın Ajax ile deplasmanda karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Haller, attığı golle adını Şampiyonlar Ligi tarihe yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax’ın konuğu oldu. Hollanda'ya 12 eksikle geldiği maçın ilk yarısını 2-0 mağlup kapatan Beşiktaş'ın maç boyu oyunun konrolünü sağlamakta güçlük yaşadığı görüldü.
İlk hafta maçında Sporting Lizbon’u deplasmanda 5-1 mağlup eden Ajax, temsilcimiz karşısında 17. dakikada Berghuis ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru, 43. dakikada Haller’in kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı.
Ajax’ın Beşiktaş'a karşı 2-0 önde kapattığı ilk yarı sonunda Haller, takımının ikinci golünü atarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İlk hafta maçında Sporting Lizbon ağlarına tam 4 gol bırakan Haller, Beşiktaş karşısında da gol atarak, ilk iki hafta sonunda 5 gole ulaşmış oldu.
Haller böylece, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk iki maçta 5 gol kaydeden ilk oyuncu olmayı başardı.
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