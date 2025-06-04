Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira itirafı: 'Gözümüz doğru söylemiş'

Eski Beşiktaşlı oyuncu ve teknik direktör Sergen Yalçın Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'nın transfer hikayesini anlattı.

"BENİM GÖZÜM TUTMADI"

Yalçın, "Josef de Souza bize Alex Teixeira'yı önermişti. Ben seyrettim, 'Josef, emin misin bunun iyi oyuncu olduğuna? Benim gözüm çok tutmadı' dedim. 'Çok iyi oyuncu' falan dedi. Halbuki gözümüz doğru söylemiş yani" ifadelerini kullandı.

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira siyah beyazlı takımda 31 maça çıkarken 4 gol atarken 1 asist üretebildi.