Sergen Yalçın'dan Beşiktaş camiasına mesaj: 'Taraftarın iyi bilmesi gereken bir şey var'

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar 3-0 kazanarak yarı finale çıktı.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın turu değerlendirdi.

Sergen Yalçın, "Çeyrek final maçları artık zorlu oluyor. Alanyaspor da ligin iyi takımlarından. İkinci yarıda bayağı bir zorlandık. Ama bugün oyuncularım konsantreydi. İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Mutlaka bir şeye tutunmamız gerekiyor. Doğru söylememiz gerekirse tek tutunacak dalımız kaldı. Beşiktaş camiası olarak orayı da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz" dedi.

ORKUN KÖKÇÜ YORUMU

Beşiktaş teknik direktörü; "İlk geldikten sonra Orkun'u biraz daha kaleye yakın kullanmaya başladık. O yeteneği var onun. Son bölümde gol ve asistleri ön plana çıkmaya başladı. Çok güzel bir gol attı. Onun için seviniyorum. Yetenekli, karakterli bir oyuncu, camiamız için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

“CAMİAMIZ BUNU BİLMELİ”

Yalçın sözlerinin devamında; "İyi bir yeni yapılanma döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Zamana ihtiyacımız var. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Çok söylüyorum bunları. Çok anlatıyorum ama bazen sabır olmuyor, her şey sorgulanıyor. Normal karşılıyorum, yaptığımız işin karşılığı bu. Umarım iyi olur. Biz Beşiktaş'ın iyi olması için çalışıyoruz. Camiamızın bunu iyi bilmesi gerekiyor. Sorunları çözmek ve yeni yapılanma için çok çalışıyoruz. En doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağımızı düşünüyorum transfer döneminden sonra" dedi.