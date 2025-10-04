Tammy Abraham: '1 puandan herkes mutsuz'

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ"

Abraham, zorlu bir mücadele beklediklerini belirterek, "Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BİR HATAMIZDAN RAKİP BİZİ CEZALANDIRDI"

Maç boyunca daha sert oynamaları gerektiğini söyleyen İngiliz forvet, "Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz" dedi.